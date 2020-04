Riskiryhmiin kuuluvia väkilukuun suhteutettuna eniten Itä-Savon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä – osuudet vaihtelevat suuresti alueittain

Antti Aimo-Koivisto

Koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien osuudet vaihtelevat Suomessa merkittävästi alueittain, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Väestöön suhteutettuna eniten riskiryhmiin kuuluvia on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa joka kolmas yli 18-vuotias kuuluu riskiryhmään. Seuraavaksi eniten riskiryhmiin kuuluvia on Etelä-Savon ja Kainuun sairaanhoitopiireissä.

Suhteellisesti vähiten riskiryhmiin kuuluvia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Riskiryhmiin lasketaan yli 70-vuotiaat sekä ne, joilla on esimerkiksi sydän- tai keuhkosairaus tai muu elimistön vastustuskykyä heikentävä sairaus.

Koronavirus sairastuttaa ensisijaisesti keuhkot, mutta voi hapenpuutteen myötä lisätä esimerkiksi sydäninfarktin riskiä. Myös muun muassa munuais- ja maksavauriot ovat mahdollisia.

Riskiryhmiin kuuluvilla on muita suurempi riski saada koronaviruksen vakava tautimuoto, minkä takia he voivat joutua helpommin sairaalahoitoon tai jopa tehohoitoon, selventää THL:n tutkimusprofessori Tiina Laatikainen.

Laatikaisen mukaan suurin selittävä tekijä alueellisille eroille on väestön ikärakenne. Myös sairastavuudessa on jonkin verran alueellisia eroja.

"Esimerkiksi sydänsairaudet ovat edelleen yleisempiä Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Myös diabetesta sairastavia on enemmän Itä-Suomessa."

Alueellisten erojen esiin nostaminen on tärkeää, jotta sairaanhoitopiireillä on tietoa oman alueensa sairaalahoidon kapasiteetin tarpeesta koronaepidemian aikana, THL korostaa.

Kaikkiaan riskiryhmiin kuuluvia on Suomessa yhteensä hieman yli miljoona. Iän puolesta riskiryhmään lasketaan noin 870 000 ihmistä. Sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvia 18–69-vuotiaita on Suomessa yhteensä noin 200 000.

Tiina Laatikaisen mukaan suurin osa alle 70-vuotiaista riskiryhmäläisistä sairastaa sydänsairauksia, vaikeaa diabetesta tai keuhkosairauksia.

Määrällisesti eniten vakavan koronavirustaudin riskissä ollaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä riskiryhmäläisiä on yli 260 000. Heistä sairauden vuoksi riskiryhmään kuuluvia 18–69-vuotiaita on noin 55 000.

THL:n lukuihin on laskettu ne ihmiset, joilla on ollut terveydenhuoltokäyntejä sekä diagnoosi riskiryhmäsairauksiin vuosina 2015–2018. Laskelmien ulkopuolelle jää kuitenkin suuri määrä ihmisiä, minkä takia riskiryhmään kuuluvia on todellisuudessa enemmän.

Esimerkiksi astmaatikkoja ei ole laskettu mukaan, sillä astma voi usein olla hyvässä hoitotasapainossa, eikä koronariski ole silloin tavallista korkeampi.

"Pelkästään terveydenhuollon käyntien perusteella ei ole pystytty määrittelemään niitä, joilla hoitotasapaino on huono", Laatikainen kertoo.

Laatikainen huomauttaa, etteivät diabeetikotkaan ole automaattisesti riskiryhmää, jos hoitotasapaino on hyvä eikä potilaalla ole diabeteksen aiheuttamia lisäsairauksia.

Sen sijaan tupakoijat kuuluvat korkeaan riskiryhmään, mutta heitä ei ole voitu huomioida laskelmiin mukaan. Myös sairaalloinen lihavuus voi kasvattaa riskiä vakavaan koronavirustautiin, Laatikainen lisää.