Pankkiasiat kannattaa nyt hoitaa etänä – laskujen maksu onnistuu myös ilman internetiä

Pankit toivovat asiakkaiden suosivan nyt etäasiointia. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Kuukauden ensimmäinen viikko on pankeissa yleensä ruuhkainen, kun esimerkiksi eläkkeet ja Kelan tuet maksetaan. Turvallisen asioinnin takaamiseksi pankit toivovat asiakkaidensa suosivan nyt mahdollisuuksien mukaan etäasiointia. Jos konttorissa on pakko käydä, kannattaa harkita käynnin siirtämistä esimerkiksi seuraavalle viikolle, jos asiakkaan talous sen sallii.

Ainakin Nordean konttoreissa oli liiketoimintajohtaja Sari Tempakan mukaan vielä keskiviikkoaamupäivänä kuukauden juuri vaihduttua hyvin rauhallista, eikä jonoja ollut.

Asiakasvirta pankkien konttoreissa on koronavirusepidemian johdosta jo aiemmin selvästi vähentynyt ja asiointi siirtynyt yhä enemmän verkkoon. Nordean pääkaupunkiseudun kassapalvelukonttoreissa asiakaskysyntä on pudonnut viime viikkoina noin puoleen, Tempakka kertoo.

Danske Bankin päivittäispalveluista vastaavan johtajan Johanna Kronholmin mukaan päivittäisasiointi konttoreissa on selvästi vähentynyt koko maassa, enimmillään Uudellamaalla jopa 40 prosenttia.

Pankit pyrkivät tekemään myös konttorissa asioinnista mahdollisimman turvallista niille, joilla on tarve hoitaa asiansa paikan päällä. Samassa tilassa ei saa olla kymmentä henkilöä enempää, ja odotustiloissa on sijoiteltu tuolit väljästi turvavälien mukaan. Asioinnissa suositaan ajanvarausta, palvelupisteille on asennettu suojalaseja ja hygieniaan panostetaan.

OP:n konttoreista osa on myös varannut tietyn osan päivästä vain riskiryhmien asiointiin, kertoo vähittäispankkiliiketoiminnan johtaja Harri Nummela.

Pankit toivovat, että konttorikäynteihin tottuneet ikäihmiset saisivat nyt apua läheisiltä, joille etäasiointi on tutumpaa.

Jos läheisten apua ei ole tarjolla, kannattaa epävarmassa tilanteessa aina ensimmäiseksi soittaa omaan pankkiin. Pankeista ainakin OP on avannut myös uuden neuvontapuhelimen erityisapua tarvitseville.

"Säännöllisille laskuille paras ratkaisu on e-lasku verkkopankissa. Jos sitä ei ole käytössä, voi sopia pankin kanssa suoramaksusta", kehottaa Finanssiala ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula.

Laskut voi maksaa myös puhelimitse tai maksupalvelukuorilla. Maksukuoria voi tilata esimerkiksi puhelimitse kotiin ja jättää lähimpään kirjelaatikkoon.

Viimeistään nyt kannattaisi hankkia myös maksukortti, jos sitä ei vielä ole. Silloin käteistä voi nostaa myös automaatilta tai kaupan kassalta, jossa monen on joka tapauksessa käytävä.

Koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten ongelmien vuoksi monen on haettava lyhennysvapaata esimerkiksi asuntolainaansa, mikä sekin on mahdollista hoitaa etänä.

Tuomo Yli-Huttula huomauttaa, että moni ikäihminen on ymmärrettävästi varovainen avun vastaanottamisessa. Poikkeustilassa moni tarjoaa pyyteetöntä apua esimerkiksi naapuriyhteisössä, mutta myös huijareita voi olla liikkeellä.

"Tunnuslukuja tai rahaa ei pidä antaa tuntemattomalle. Niitä ei kukaan viranomainen tule kotoa tai puhelimitse pyytämään", Yli-Huttula muistuttaa.