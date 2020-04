Koronaviruskuolemia Suomessa nyt yhteensä 20, kertoo THL – tehohoidossa 72, Itä-Savossa vain kolme tartuntaa

Tartuntojen määrä nousi torstaista 97:llä. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa kaikkiaan 20 ihmistä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL perjantaina. Sairaalahoidossa on 180 potilasta, joista tehohoidossa 72.

Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa yhdellä.

Kuolleista 13 on Helsingin yliopistollisen sairaalan ja viisi Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta. Oulun yliopistollisen sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut virukseen yksi ihminen.

THL:n mukaan ikä on tiedossa 16 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Nuorin heistä oli kuollessaan 56-vuotias ja vanhin 101-vuotias.

Testattuja näytteitä on nyt 26 500 ja laboratoriovarmistettuja tapauksia 1 615. Varmistettujen koronatartuntojen määrä nousi perjantaina yhteensä 97:llä edellisenä päivänä ilmoitettuun tartuntamäärään verrattuna.

Suomessa tehtyjen koronatestien määrä puolestaan nousi vuorokaudessa runsaalla tuhannella.

Tautitapauksia on selvästi eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä niitä on havaittu 1 015. Esimerkiksi Pirkanmaalla on havaittu 111 tartuntaa ja Varsinais-Suomessa 80 tartuntaa.

Uudellamaalla tautitapausten määrä nousi torstaista 55:llä.

Vähiten tautitapauksia on Itä-Savossa, missä niitä on havaittu kolme.

Tautitapauksia on eniten 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä. Sairastuneista noin 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia.

Suomen väestöön (runsaat 5,5 miljoonaa) suhteutettuna koronatartuntojen ilmaantuvuus on nyt hieman vajaat 30 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Noin kolmasosa Suomen kaikista koronatartunnoista on tapahtunut Helsingissä, ilmenee THL:n julkaisemista kuntakohtaisista tiedoista. Pääkaupungissa oli todettu perjantaihin mennessä yhteensä 511 tartuntaa. Epidemian keskittyminen pääkaupunkiseudulle näkyy siinä, että seuraavaksi eniten löydettyjä tartuntoja on Espoossa (161) ja Vantaalla (88).

Huomattavan runsaasti koronatapauksia on myös Tampereella, missä on todettu yli 70 tartuntaa. Esimerkiksi Turussa on löydetty alle 30 tartunnan saanutta. Oulussa virus on todettu yli 50:llä.

Pienemmistä paikkakunnista tartuntoja on löydetty esimerkiksi Sipoosta 30 ja Lohjalta runsaat 20.

THL muistuttaa, että tartuntojen todellinen määrä on ilmoitettua suurempi. Tämä johtuu osin siitä, että Suomessa ei testata koronaviruksen varalta lieväoireisia tai oireettomia.

Epidemian etenemisestä kertoo osaltaan myös se, että sairaalahoidosta on Suomessakin päässyt jo pois useita koronaviruksesta parantuneita.

Britanniassa on vuorokauden kuluessa kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 684 ihmistä, mikä on tähän mennessä suurin vuorokautinen lukumäärä.

Terveysministeriön ilmoituksen mukaan tänään aamupäivällä kuolonuhrien kokonaismäärä oli noussut noin 3 600:aan. Vahvistettuja tartuntatapauksia on tähän mennessä ollut reilut 38 100.

Myös Espanjassa koronaviruskuolemien määrä pysyi perjantaina korkeana. Maan terveysministeriö kertoi, että Espanjassa rekisteröitiin vuorokauden kuluessa 932 uutta covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa.

Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on nyt kuollut Espanjassa jo lähes 11 000 ihmistä. Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä nousi Espanjassa vajaaseen 118 000:een.

Toivoa paremmasta antaa viranomaisten mukaan se, että sekä uusien kuolemien että tartuntojen kasvun tahti on Espanjassa kuitenkin hidastunut aiemmista päivistä ja varsinkin viime viikon huippuluvuista. Lisäksi tartunnan saaneista noin 30 000 eli joka neljäs on jo parantunut taudista.

