THL: Koronavirukseen on kuollut Suomessa 25 ihmistä, varmistettuja tartuntoja nyt 1 882

Suurin osa Suomessa kuolleista on ollut iältään 71–90-vuotiaita.

Testausta on pyritty viime aikoina lisäämään Suomessa. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa otettiin perjantaina näytettä potilaalta, jonka epäiltiin sairastuneen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. LEHTIKUVA / Roni Lehti

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 25 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 187 potilasta, joista tehohoidossa 73.

Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa viidellä, sillä perjantaina kuolleiden kokonaismäärä oli 20.

Kuolleista 17 on Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hyks) ja kuusi Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueelta. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut virukseen yksi ihminen.

Uusista kuolemantapauksista neljä tapahtui Hyksin ja yksi Kysin erityisvastuualueella.

Ikä on tiedossa 19 kuolleen osalta, ja kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Suurin osa Suomessa kuolleista on ollut iältään 71–90-vuotiaita.

Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on nyt 1 882. Luku on noussut eilisestä 267 tartunnalla. Hyppäys eiliseen sisältää myös takautuvia testituloksia, THL kertoo Twitterissä. THL tähdentää, että tänään ilmoitetut uudet tartuntatapaukset jakautuvat takautuvasti usealle aikaisemmalle päivälle.

Testausta on pyritty viime aikoina lisäämään Suomessa. THL:n mukaan tällä hetkellä voidaan testata noin 2 500 näytettä päivässä ja testauskapasiteettia kasvatetaan mahdollisimman nopeasti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoo, että sairaanhoitopiirin alueella on varmistunut 65 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on Husin mukaan todettu alueella nyt 1 012.

Hus päivittää tietojaan päivittäin aina edellisen päivän osalta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirikin rajoittaa maanantaista alkaen synnyttäjien tukihenkilöiden läsnäoloa sairaalassa koronavirustartuntariskin vähentämiseksi.

Maanantaina heti vuorokauden vaihtumisen jälkeen voimaan astuva rajoitus on voimassa toistaiseksi, sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Puoliso tai tukihenkilö ei voi esimerkiksi olla mukana naistenosastolla synnytyksen käynnistysvaiheessa tai synnytyksen jälkeen. Hän voi kuitenkin olla mukana normaalissa alatiesynnytyksessä sen ajan, kun synnyttäjä on synnytyssalissa. Tukihenkilön on oltava terve päästäkseen mukaan synnytyssaliin.

Aiemmin vastaavista rajoituksista on kertonut ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).