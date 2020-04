Koronavirukseen kuollut 34 ihmistä Suomessa – määrä kasvoi seitsemällä

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 231 ihmistä, joista tehohoidossa on 83.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut yhteensä 34 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on kasvanut eilisestä seitsemällä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 231 ihmistä, joista tehohoidossa on 83. Suurin osa koronaviruksen aiheuttamista kuolemista on kirjattu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella, jossa on kuollut 22 ihmistä.

Useita kuolemia on kirjattu myös Kuopion yliopistollisen keskussairaalan (Kys) erityisvastuualueella, jossa tautiin on menehtynyt 9 ihmistä. Yksittäisiä kuolemia on tapahtunut myös Oulun ja Tampereen keskussairaaloiden alueilla.

Kuolemia on nyt tapahtunut jokaisella Suomen erva-alueella, sillä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualue kertoi ensimmäisestä kuolemastaan.

Sairaalahoidossa olevien määrässä ei nähty vuorokauden aikana suurtakaan kasvua. Eilen THL kertoi teho-osastolla olevan 81 ihmistä, eli määrä kasvoi vain kahdella. Kaikkien sairaalahoidossa olevien määrä kasvoi kolmella.

Eilen laboratoriovarmistettujen koronavirustartuntojen määrä kohosi sunnuntain lukemista 249:llä. Eilisen suureen lukuun saattoi vaikuttaa se, että tartuntojen raportoinnissa voi ilmetä viikonloppuisin viivettä.

THL on äskettäin arvioinut, että tartuntakäyrät näyttävät Suomessa tasaisilta ja valtiovallan asettamat rajoitukset vaikuttavat purevan.

Ikäryhmistä eniten koronatartuntoja on 50–59-vuotiailla. Miehiä on ollut tartunnan saaneissa hieman enemmän kuin naisia.

Todellinen lukumäärä on todennäköisesti suurempi, koska kaikkia mahdollisesti tartunnan saaneita ei ole testattu.

Helsingissä on tuoreiden tietojen mukaan todettu 784 varmistettua koronavirustartuntaa. Asia käy ilmi THL:n kokoamista paikkakuntien tartuntatiedoista.

Myös muissa pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa on runsaasti tartuntoja. Espoossa on nyt todettu 235 ja Vantaalla 154 tartuntaa.

Muista kaupungeista Tampereella on löydetty 87, Oulussa 70 ja Jyväskylässä 73 tartuntaa. Turun tartuntaluku on 52.