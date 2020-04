Yhdeksän vanhusta kuollut koronavirukseen hoivapalveluyksiköissä Helsingissä – kaikkiaan Suomessa 34 koronakuolemaa

THL on äskettäin arvioinut, että tartuntakäyrät näyttävät Suomessa tasaisilta ja valtiovallan asettamat rajoitukset vaikuttavat purevan.

THL:n mukaan sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 231 ihmistä, joista tehohoidossa on 83. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Helsingissä yhdeksän vanhusta on kuollut koronavirukseen hoivapalveluyksiköissä, kertoo Helsingin sosiaali- ja terveystoimi. Kaikkiaan tartuntoja on todettu 26 asukkaalla.

Tartuntoja on tähän asti ollut kolmessa kaupungin omassa ja kolmessa ostopalveluyksikössä.

"Tartunnasta epäillyt asukkaat pidetään erillään muista asukkaista ja heidän vointiaan seurataan tehostetusti. Heidät hoidetaan omassa huoneessa", tiedotteessa kerrotaan.

Helsingillä on noin 4 410 ympärivuorokautisen hoivapalvelun paikkaa. Näistä noin puolet on kaupungin omissa yksiköissä ja puolet ostopalveluyksiköissä.

Tiedotteessa kerrotaan, että Helsingin hoivapalveluissa tehdään matalalla kynnyksellä sekä asukkaiden että henkilöstön koronavirustestauksia, jotta tartunnoista saataisiin tieto mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

"Eristämistoimenpiteet saattavat ymmärrettävästi aiheuttaa asukkaille epämukavuutta ja heidän läheisilleen huolta. Yritämme kaikesta huolimatta tarjota asukkaille mahdollisimman turvallista hoivaa", sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi kertoo tiedotteessa.

Helsingissä on THL:n tuoreiden tietojen mukaan todettu 784 varmistettua koronavirustartuntaa. Myös muissa pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa on runsaasti tartuntoja. Espoossa on nyt todettu 235 ja Vantaalla 154 tartuntaa.

Muista kaupungeista Tampereella on löydetty 87, Oulussa 70 ja Jyväskylässä 73 tartuntaa. Turun tartuntaluku on 52.

Kainuun sote on tosin tiedottanut, että sen piirissä todettujen tartuntojen määrä on suurempi kuin THL:n tiedoissa, jotka päivittyvät viiveellä. Kainuun soten mukaan sen alueella oli tiistaihin mennessä todettu 30 tartuntaa, mikä on 18 enemmän kuin THL:n tiedoissa.

THL aloittaa tutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää uuden koronaviruksen leviämistä väestössä. Tutkimuksessa osallistujilta testataan vasta-aineita, joita muodostuu koronavirustartunnan saaneen elimistössä. Testien avulla voidaan kartoittaa epidemian levinneisyyttä eri ikäryhmissä ja alueilla.

Testillä voidaan tunnistaa niin oireettoman kuin oireita aiheuttaneen tartunnan saaneita. Tuoreita tartuntoja sen avulla tosin ei saada tietoon, sillä vasta-aineita syntyy THL:n mukaan vasta joitain viikkoja tartunnan saamisen jälkeen.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä yliopistosairaaloiden kanssa. Siihen kutsutaan kirjeitse osallistujia, jotka on valittu satunnaisotannalla. Kaikkiaan tähtäimessä on noin 750 hengen viikottainen testausmäärä.

Ensimmäisiä tuloksia odotetaan huhtikuun loppuun mennessä. Tutkimus jatkuu kuitenkin loppuvuoden ajan.