Viranomainen varoittaa: Ravintolisä- ja luontaistuotehuijarit piinaavat vanhuksia

Jukka Pasonen

Jos omassa lähipiirissä on ikäihmisiä, asian voi ottaa puheeksi heidän kanssaan kysymällä, ovatko he saaneet myyntipuheluja tai onko heille tullut postissa vitamiini- tai luontaistuotelähetyksiä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo, että kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on alkuvuonna tullut yli 130 ravintolisien ja luontaistuotteiden puhelinmyyntiä koskevaa kuluttajien yhteydenottoa. Tapauksissa ovat toistuneet tilausansat sekä heikoimpien kuluttajaryhmien kohtaamat ongelmat, kuten muistisairaille vanhuksille toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella myydyt ravintolisät.

Kuluttajaviranomaisten saamien yhteydenottojen perusteella luontaistuotteiden ja ravintolisien puhelinmyynti aiheuttaa kuluttajille monenlaisia ongelmia. Tyypillisiä ovat tilausansat, joissa kuluttajat sitoutuvat tahtomattaan tai liian puutteellisten tai harhaanjohtavalla tavalla kerrottujen tietojen vuoksi pitkäkestoiseen tilaukseen, josta eivät pääse irti.

"Meille todennäköisesti näkyy vain jäävuoren huippu, sillä eurooppalaisen selvityksen mukaan ylipäänsä vain 2,5 prosenttia suomalaisista kuluttajista ottaa yhteyttä viranomaiseen ongelman kohdatessaan", kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kommentoi tiedotteessa.

Harhaanjohtava puhelinmyynti on erityisen ongelmallista silloin, kun se kohdistuu ikääntyneisiin. Ikäihmiset eivät nimittäin aina ole ymmärtäneet, että ovat tehneet puhelinkeskustelun aikana sopimuksen tai mitä sopimus sisältää. Vaikka he olisivat kieltäytyneet tilauksesta, yritys on joissain tapauksissa siitä huolimatta lähettänyt tuotteen.

"Puhelinmyynnissä on kerrottava selvästi ja ymmärrettävällä tavalla tilauksen sisältö ja kokonaishinta sekä tieto peruutusoikeudesta. Tämä on paitsi myyjän velvollisuus myös osa ammattitaitoa", kuluttaja-asiamies painottaa.

Tuotteiden lähettäminen ilman nimenomaista tilausta on lainvastaista. Tavaraa, jota ei ole tilattu, ei tarvitse maksaa eikä palauttaa. Myyjään on kuitenkin syytä olla yhteydessä asian selvittämiseksi.

Luontaistuotteiden ja ravintolisien markkinoinnissa on hyödynnetty myös ihmisten huolta koronasta. Jos myyjä esimerkiksi väittää, että markkinoitu luontaistuote tai ravintolisä voisi estää tai parantaa koronavirustartuntoja, kyseessä on huijausyritys. Kilpailu- ja kuluttajavirasto muistuttaa, ettei nimittäin ole olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että ravintolisien tai muiden elintarvikkeiden nauttiminen voisi suojata koronavirukselta tai parantaa sen aiheuttamaa sairautta.

Jos on saanut yritykseltä laskun, jossa veloitetaan muusta kuin näytepakkauksesta tai tutustumistilauksesta, vaikka on omasta mielestään tilannut yritykseltä vain tuotenäytteen, kilpailu- ja kuluttajavirasto neuvoo lähettämään tässä tapauksessa yritykselle kirjallisen reklamaation, jossa ilmoittaa kiistävänsä maksuvaatimuksen. Aasia kannattaa perustella esimerkiksi seuraavasti: ”Olen myyntipuhelun perusteella tilannut tuotenäytteen ja maksanut sen toimituskulut. En ole tehnyt muita tilauksia.”

Mikäli lasku siirtyy perintään, perinnästä pitää reklamoida kirjallisesti perintäyritykselle. Kun kiistää maksuvelvollisuutensa ja perustelee, miksi lasku on aiheeton, perintää ei saa lain mukaan jatkaa ennen asian selvittämistä.

