Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja: Koronasuojaimista tehty sopimukset Sarmasteen sekä Jylhän kanssa

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Tomi Louneman ukaan kauppoja on tehty tahojen kanssa, jotka normaalisti rajattaisiin hankintaprosessin ulkopuolelle.

Markku Ulander

Louneman mukaan huoltovarmuuskeskus on saanut useita satoja yhteydenottoja ja tarjouksia.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoo, että keskus teki kaupan Suomeen tuotavista koronasuojaimista Onni Sarmasteen kanssa. Lisäksi keskus on tehnyt erillisen sopimuksen Tiina Jylhän kanssa.

Tällä viikolla Suomeen saapui iso kasvosuojaintilaus Kiinasta. Suomessa tehdyissä testeissä selvisi, että suojaimet eivät täyttäneet sairaalakäytön vaatimuksia.

Sekä Sarmasteen että Jylhän yritysten kanssa tehdyt kaupat ovat viiden miljoonan euron luokkaa molemmat. Jylhän kanssa tehty sopimus on maksettu puoliksi, ja se on jäädytetty. Sarmasteelle rahat on maksettu kokonaan.

Louneman mukaan tässä tilanteessa erittäin perinpohjaiseen taustojen tarkastukseen ei ole ollut mahdollisuutta. Hänen mukaansa kauppoja on tehty tahojen kanssa, jotka normaalisti rajattaisiin hankintaprosessin ulkopuolelle.

HVK on Louneman mukaan tehnyt useita kauppoja useiden tahojen kanssa. Louneman mukaan HVK on saanut suojaimista satoja yhteydenottoja ja tarjouksia. Niistä on pyritty valitsemaan ne, jotka ovat keskuksen kannalta hyviä eivätkä häiritse sairaanhoidon erva-piirien omia hankintoja.

Suojavarustemarkkinoiden tämän hetken globaalia tilannetta on luonnehdittu määreellä villi länsi. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi STT:lle, että liikkeellä on hyvinkin paljon epärehellisiä yrittäjiä.