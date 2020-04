Ministeriö vastaanottaa selvityksen HVK:n kasvomaskisekoilusta

LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kommentoi viime viikolla, että jo siihen mennessä saatujen selvitysten perusteella tapahtuneet virheet olisi pitänyt pystyä välttämään kohtuullisin vaatimuksin.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaanottaa tänään ulkopuolisen selvityksen siitä, miten Huoltovarmuuskeskus (HVK) päätyi tilaamaan epäkelpoja kasvomaskeja yrittäjiltä, joiden kanssa sen ei olisi pitänyt tehdä kauppoja.

HVK:n johtaja Tomi Lounema erosi jo aiemmin menetettyään pääministeri Sanna Marinin (sd.) luottamuksen. Lisäksi eilen HVK:n hallitus kertoi vapauttaneensa työvelvoitteesta kaksi johtoryhmän jäsentä kasvomaskikauppojen selvittelyn ajaksi.

HVK:n hallitus päätti työvelvoitteesta vapauttamisesta viikonlopun aikana järjestetyssä kokouksessa. Hyllytetyt jäsenet ovat Asko Harjula ja Jyrki Hakola. Heistä Hakola oli allekirjoittanut sopimuksen, jolla HVK oli tilannut sairaalakäyttöön sopimattomia kasvomaskeja pikavippiyhtiöitä pyörittäneeltä, ulosottovelkaiselta yrittäjältä Onni Sarmasteelta.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kommentoi viime viikolla, että jo siihen mennessä saatujen selvitysten perusteella tapahtuneet virheet olisi pitänyt pystyä välttämään kohtuullisin vaatimuksin.

HVK tilasi Kiinasta suojavarusteita myös kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhältä, jolla on talousrikoshistoriaa. Tilaus on jumissa, koska virolainen pankki jäädytti HVK:n Jylhälle lähettämät rahat. Jylhää edustavan juristi Kari Uotin mukaan sopimus on silti yhä voimassa.

Haatainen on nimennyt Janne Känkäsen työ- ja elinkeinoministeriöstä HVK:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi siihen asti, kunnes valtioneuvosto nimeää uuden toimitusjohtajan.

Suojamaskikauppojen epäselvyydet paljasti Suomen Kuvalehti viime keskiviikkona, minkä jälkeen niitä on puitu julkisuudessa laajasti.