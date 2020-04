Varmistettujen koronavirustartuntojen määrä kasvoi 97:llä

LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

THL:n mukan tartuntojen määrä on noussut eilisestä lähes sadalla.

Suomessa on varmistettu 3 161 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Määrä on noussut eilisestä 97 tartunnalla.

Eilen maanantaina tartuntojen määrä kasvoi edellispäivästä 90 tartunnalla. Varmistetut tartunnat ovat kuitenkin vain osa kaikista tartunnoista, sillä ainoastaan osa epäilyistä testataan.

Suomessa varmistetuista tartunnoista 1 117 on Helsingissä, Espoossa niitä on 308 ja Vantaalla 226. Tampereella tapauksia on 96, Jyväskylässä 81 sekä Turussa ja Oulussa molemmissa 79.

THL kertoo ajantasaiset valtakunnalliset luvut uusista kuolemantapauksista myöhemmin päivällä. Maanantaina koronaviruskuolemia oli Suomessa THL:n mukaan yhteensä 59. Määrä oli tuolloin kasvanut kolmella edellispäivästä.

Koronan takia sairaalahoidossa oli maanantaina 230 ihmistä, joista 74 tehohoidossa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kertoi aamulla, että Etelä-Savossa on tapahtunut alueen ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus pääsiäisen aikana. Kyseessä oli iäkäs riskiryhmään kuulunut henkilö.