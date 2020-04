Huoltovarmuuskeskuksen pieleen menneitä suojainkauppoja puretaan – Keskusrikospoliisi aloitti esiselvityksen

Työministeri Tuula Haatainen (oik.) vastasi tiistaina eduskunnan täysistunnossa kansanedustaja Sari Essayahin (kd.) kysymykseen suojavälinehankinnoista. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo tyytyvänsä Huoltovarmuuskeskukselta saatuihin selvityksiin, lukuun ottamatta kahteen kauppaan liittyviä epäselvyyksiä.

Julkisuudessa olleissa kaupoissa on ollut useita puutteita. Muun muassa toimittajien luotettavuutta ja tuotteiden sertifikaatteja varmistettiin puutteellisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafssonin mukaan suojainkaupat voidaan pääosin purkaa, poislukien viime viikolla saapuneet suojaimet, jotka ovat jo menneet sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.

Viime viikon suojavarustetoimituksessa on HVK:n mukaan virheitä tavaran laadussa ja määrässä. HVK pyrkii saamaan virheellisistä tuotteista hinnanalennusta.

HVK:n hallituksen puheenjohtajan Ilona Lundströmin mukaan toimittamatta jääneiden suojavarusteiden osalta kauppa pyritään purkamaan. HVK on myös tehnyt tutkintapyynnön poliisille.

Keskusrikospoliisi kertoo aloittaneensa esiselvityksen Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) tekemistä hengityssuojainkaupoista.

Selvityksen keskiössä on HVK:n ja tavarantoimittajien tekemien sopimusten sisältö ja se, vastaako toimitus sovittua.

Keskusrikospoliisi kertoo vastaanottaneensa tutkintapyyntöjä kauppoihin liittyen. Asiaa selvitetään, ja sen perusteella katsotaan onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Ennen tutkintapyyntöjen vastaanottamista keskusrikospoliisi kertoo tehneensä jo viime viikolla "epäilyttäviin liiketoimiin liittyviä jäädytyksiä" Suomessa olevaan varallisuuteen. Jäädytyksiä on tehty reilun kahden miljoonan euron edestä.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) entinen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi työministeri Tuula Haataiselle (sd.) eroanomuksensa syyksi keskuksessa tapahtuneen huolimattomuuden ja sisäisen toiminnan laiminlyönnit.

Haatainen kertoi asiasta eduskunnan täysistunnossa tiistaina vastauksena Sari Essayahin (kd.) kysymykseen suojavälinehankintojen ja niitä koskevan selvityksen jatkosta.

Aiemmin syyksi Louneman eroon on kerrottu suojavälinehankinnassa ilmenneet puutteet ja luottamuspula sen enempiä täsmentämättä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaanottaa tänään Haataisen alulle paneman ulkopuolisen selvityksen siitä, miten HVK päätyi tilaamaan epäkelpoja kasvomaskeja yrittäjiltä, joiden kanssa sen ei olisi pitänyt tehdä kauppoja.

"Siitä on pidettävä huolta, että kaikissa valtion alaisissa laitoksissa noudatetaan voimassaolevia toimintasääntöjä ja ohjeita, ja tähän haluan vastauksia. Mitä tulee kauppoihin ja yksityiskohtiin, en ministerinä niihin voi tässä tilanteessa tietenkään vastata, vaan odotan sitä selvitystä, mikä sieltä on tulossa", Haatainen sanoi täysistunnossa.

Eilen HVK:n hallitus kertoi vapauttaneensa työvelvoitteesta kaksi johtoryhmän jäsentä kasvomaskikauppojen selvittelyn ajaksi.

HVK:n hallitus päätti työvelvoitteesta vapauttamisesta viikonlopun aikana järjestetyssä kokouksessa. Hyllytetyt jäsenet ovat Asko Harjula ja Jyrki Hakola. Heistä Hakola oli allekirjoittanut sopimuksen, jolla HVK oli tilannut sairaalakäyttöön sopimattomia kasvomaskeja pikavippiyhtiöitä pyörittäneeltä, ulosottovelkaiselta yrittäjältä Onni Sarmasteelta.

Ministeri Haatainen kommentoi viime viikolla, että jo siihen mennessä saatujen selvitysten perusteella tapahtuneet virheet olisi pitänyt pystyä välttämään kohtuullisin vaatimuksin.

HVK tilasi Kiinasta suojavarusteita myös kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhältä, jolla on talousrikoshistoriaa. Tilaus on jumissa, koska virolainen pankki jäädytti HVK:n Jylhälle lähettämät rahat. Jylhää edustavan juristi Kari Uotin mukaan sopimus on silti yhä voimassa.

Haatainen on nimennyt Janne Känkäsen työ- ja elinkeinoministeriöstä HVK:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi siihen asti, kunnes valtioneuvosto nimittää uuden toimitusjohtajan.

Suojamaskikauppojen epäselvyydet paljasti Suomen Kuvalehti viime keskiviikkona, minkä jälkeen niitä on puitu julkisuudessa laajasti.