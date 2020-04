Maaseutuparlamenttia siirretään koronaepidemian takia – vuonna 2021 kokoonnutaan Kurikan kampukselle

Jaana Kankaanpää

Maaseutuparlamentti on maamme suurin maaseutupoliittinen tapahtuma.

Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuma siirretään vuodella eteenpäin koronaepidemian takia. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää 1.-3. lokakuuta Kurikassa, Etelä-Pohjanmaalla.

Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan, että uudet tapahtumapäivät syksyllä 2021 vahvistetaan myöhemmin.

Maaseutuparlamentti on valtakunnallinen tapahtuma, joka on tarkoitettu maaseudun ja koko Suomen kehittämisestä kiinnostuneille. Kyseessä on myös Suomen suurin maaseutupoliittinen tapahtuma.

Tapahtuman järjestävät Maaseutupolitiikan neuvosto, maaseutuverkostopalvelut, Suomen Kylät ry ja MTK. Vuonna 2021 yhteistyötä tehdään Kurikan kaupungin ja Leader-Suupohjan kanssa.