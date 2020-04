Suomessa on nyt 3 681 varmistettua koronavirustartuntaa – uusia tartuntoja 192

Uusia varmistettuja tartuntoja on perjantaina kerrottuihin tietoihin lisäystä 192 tartuntaa. Lehtikuva / Jussi Nukari

Suomessa on nyt varmistettu 3 681 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia tartuntoja on eilen perjantaina kerrottuihin tietoihin verrattuna 192 tartuntaa.

Kunnittain eniten tartuntatapauksia on Helsingissä, missä varmistettuja tapauksia on 1 346. Sen jälkeen tulevat kaksi muuta pääkaupunkiseudun suurkaupunkia, Espoo ja Vantaa. Espoossa varmistettuja tartuntatapauksia on 358 ja Vantaalla 274. Muista isoista kaupungeista Tampereella tartuntoja on 99, Turussa 98, Jyväskylässä 87 ja Oulussa 80.

Varmistetuista tartunnoista 52 prosenttia on naisilla ja 48 prosenttia miehillä. Ikäryhmittäin tartuntoja on eniten 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa on 756 varmistettua tapausta.

THL:n tiedossa olevien kuolemantapausten määrä on Suomessa 82. THL:n odotetaan kertovan myöhemmin lauantain aikana tuoreita lukuja kuolleista ja tehohoidossa olevista potilaista. Kuolleiden luvuissa on viivettä erityisesti hoivakotien kohdalla.