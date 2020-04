Taloutta avattava jo lähiviikkoina, jos tautitilanne sen mahdollistaa – Suomen Yrittäjien mukaan hinta nousee muuten kohtuuttomaksi

Pentikäinen muistuttaa, että koronavirus on pysynyt rajoitustoimien vuoksi hallinnassa odotettua paremmin. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

Suomen taloutta sitovia koronarajoituksia pitää purkaa varovaisesti jo lähiviikkoina, jos tautitilanne sen mahdollistaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen esittää.

Pentikäinen muistuttaa, että koronavirus on pysynyt rajoitustoimien vuoksi hallinnassa odotettua paremmin.

"Hallitus purki Uudenmaan eristyksen etuajassa, koska se ei ollut välttämätön koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Hallituksen on syytä pohtia myös muiden rajoitusten asteittaista purkua – toki varoen, jotta vaarallinen ja arvaamaton tartuntatauti ei leviä", Pentikäinen sanoo Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

"Jos rajoituksia ei päästä nopeasti purkamaan, hinta nousee kohtuuttomaksi sekä kansantalouden että kansanterveyden näkökulmasta", Pentikäinen jatkaa.

Pentikäinen viittaa Suomen Yrittäjien teettämään Yrittäjägallupiin, jonka mukaan noin kymmenesosa yrityksistä on menettänyt koko liikevaihtonsa ja noin kolmannes yli puolet. Viidennes on maksuvaikeuksissa. Suoria tukia on saanut toistaiseksi pieni osa hakeneista.

Suomen Yrittäjät esittää harkittavaksi ravintola-alan asteittaista avaamista lähiviikkoina.

"Ravintoloita ja kahviloita voi avata harkitusti vähän kerrallaan tautitilanne huomioiden. Voi olla maantieteellisiä, aukioloaikoihin liittyviä, asiakasmääriin tai riskiryhmiin liittyviä rajoituksia", hän sanoo.

"Elinkeinovapautta ei pidä rajoittaa välttämätöntä enempää", Pentikäinen painottaa.