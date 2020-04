Koronavirukseen kuolleita THL:n tiedossa nyt 94, tehohoidossa olevien määrä laski

Varmistettujen tartuntojen määrä kasvoi 102:lla. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on nyt Suomessa 94, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä neljällä ihmisellä. THL:n mukaan kuolemantapausten luku ei kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia. Tehohoidossa on 68 potilasta, kun eilen määrän kerrottiin olleen 70 ja tuolloinkin laskeneen.

Aiemmin THL kertoi, että Suomessa on varmistettuja koronavirustartuntoja 3 783. Uusia varmistettuja tartuntoja on 102.