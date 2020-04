Suomessa tavoitellaan 10 000 koronatestauksen päivävauhtia – tähän mennessä suurin testausmäärä on ollut noin 2 600

Tällä hetkellä koronatestauksien päiväkohtainen vaihteluväli on suurta. Testaaminen on keskittynyt isojen kaupunkien isoihin laboratorioihin yliopistosairaaloiden yhteyteen.

Petteri Kivimäki

Suuhygienisti Salla Haataja (kuvassa vasemmalla) ja sairaanhoitaja Heini Nikula tekivät drive in -koronatestausta Jyväskylän Kyllön terveyskeskuksen pihalla tiistaina.

Suomessa pyritään päiväkohtaisten koronatestausmäärien tuntuvaan kasvattamiseen.

Suomen koronatestausstrategia päivitettiin 9. huhtikuuta.

"Periaatteena on testaa-jäljitä-hoida, eli tartuntaketjujen jäljitys niin pitkälle kuin mahdollista, epidemian alueellisen etenemisen mukaisesti. Testauskapasiteettia tulee käyttää täysimääräisesti mutta myös suunnitellusti. Kaikella testaamisella tulee olla selkeä tarkoitus", sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen toteaa.

Tavoitteena on yltää 10 000 päiväkohtaiseen testaukseen valtakunnallisesti.

"Testauskapasiteettia on Suomessa tällä hetkellä noin 5 000 näytteeseen asti päivässä, mutta päivittäinen testausmäärä vaihtelee useilla sadoilla ja on useimmiten jäänyt selvästi alle 3 000 näytteen päivässä", Virolainen-Julkunen kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tilastoi koronatestaukset.

THL:n aineistoista ilmenee, että Suomessa on huhtikuussa testattu kolmena päivänä 2 500 kertaa tai enemmän, mutta vaihteluväli on ollut suurta. Esimerkiksi 13.4. tehtiin vain 898 testiä.

Testimäärät ovat siis junnanneet viikkoja suunnilleen samoissa lukemissa, vaikka perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) linjasi huhtikuun 1. päivänä, että testauskapasiteetti nopeasti kaksinkertaistetaan ja pidemmällä aikajänteellä kolminkertaistetaan.

Testaaminen on keskittynyt isojen kaupunkien isoihin laboratorioihin yliopistosairaaloiden yhteyteen.

Suomessa on viisi yliopistollista sairaalaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa.

"Maakuntien keskussairaaloissa toimii pienempiä yksiköitä, joissa tutkittavat näytemäärät ovat pienempiä, mutta palvelu nopeuttaa vastausten saamista alueellisesti", lääkintöneuvos Virolainen-Julkunen sanoo.

Lääkintöneuvoksen mukaan yliopistosairaaloiden ja THL:n laboratoriossa on kansainvälisinä standardeina pidettyjä, WHO:n ohjeistuksen mukaisia niin sanottuja in house -testejä, jotka on pystytetty kuhunkin laboratorioon omin asiantuntijavoimin.

"Näiden lisäksi käytetään useiden eri kaupallisten valmistajien testikittejä, joita on sekä ulkomaisia että kotimaisia."

Ketä kaikkia Suomessa testataan?

"Testaamisen tulee olla tarkoituksenmukaista ja oikein kohdennettua. Jokaisella testituloksella tulee olla käyttötarkoitus, joko hoidollinen tai tartunnan torjuntaan liittyvä", Virolainen-Julkunen vastaa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan Juha Kinnusen mukaan kaikki potilaat, joilla on lääkärin arvion mukaan syytä epäillä koronatartuntaa joko altistustilanteen tai oireiden kautta, on testattava.

"Testaamisen kynnystä on pyritty madaltamaan koronaan viittaavista oireista kärsivien ja tartunnalle altistuneiden lisäksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstössä", Kinnunen sanoo.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kuuluu Suomessa vähiten koronatestejä tehneeseen kolmannekseen.

Jyväskylän lisäksi koronatestejä otetaan terveyskeskuksissa Laukaassa, Muuramessa, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Pihtiputaalla.

"Olemme jatkuvasti lisänneet testauskapasiteettia sairaanhoitopiirissämme. Selkeästi eniten testejä otetaan yliopistosairaaloissa. Esimerkiksi Tampere on ollut yksi aktiivisimmista testaajista", Kinnunen kertoo.

Jyväskylässä tehdään tällä hetkellä päivittäin enimmillään 50 koronatestausta Kyllön palvelupisteessä.

"Testejä tehdään lääkärin arvion ja kriteeristön täyttyessä. Noudatamme tässä sairaanhoitopiirin ohjeistusta", Jyväskylän kaupungin avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Anu Mutka kertoo.

"Potilaan kanssa sovitaan, tuleeko hän sisätiloihin vai tehdäänkö testi ulkona autosta käsin. Autosta tehtävät testit ovat olleet suosittu tapa", Mutka sanoo.

Drive-in -tyyppinen koronatestaus on ollut käytössä Jyväskylässä pääsiäisestä lähtien.

"Kokemukset ovat olleet hyviä. Näin voidaan välttää turhia sosiaalisia kontakteja. HUSissa tämän tyyppisiä testauksia on tehty jo pidempään."

Koronaan viittaavista oireista kärsivä tai tartunnalle altistunut ottaa yleensä ensin yhteyttä hoitohenkilökuntaan puhelimitse.

"Lääkäri tekee aina viime kädessä päätöksen siitä, täyttyvätkö kriteerit testaamiselle. Jos testauspäätös tehdään, sovitaan testaamistavasta ja ajankohdasta. Yleensä ajan saa Jyväskylässä seuraavalle arkipäivälle", Mutka kommentoi.

Jos koronatestin tulos on positiivinen, asetetaan henkilö välittömästi kotikaranteeniin.

"Siihen asti häntä on kehotettu pysymään karanteeninomaisissa olosuhteissa, mutta karanteeni on totaalinen. Asunnosta ei saa poistua. Ruoka tuodaan kotiovelle."

Tartuntaketjuja aletaan välittömästi jäljittää.

"Puhelimitse selvitellään, mitä sosiaalisia kontakteja sairastuneella on viime aikoina ollut."

Jos karanteeniin asetetun olo alkaa huonontua, on potilaan itse oltava yhteydessä terveydenhuollon henkilöstöön tai hakeuduttava sairaalahoitoon.