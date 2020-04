Puute suojatakeista sairaaloissa on noussut selvästi – korvikkeena käytetty jopa kertakäyttöisiä sadetakkeja

Kaksi viikkoa sitten suojatakkien vähyydestä ilmoitti vastaajista noin 20 prosenttia ja nyt yli 70 prosenttia. LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Ammattijärjestö Tehyn tuoreen kyselytutkimuksen mukaan puute suojatakeista sairaaloissa on noussut selvästi. Kaksi viikkoa sitten suojatakkien vähyydestä ilmoitti vastaajista noin 20 prosenttia ja nyt yli 70 prosenttia.

Vastaajista yli 70 prosenttia ilmoitti, että myös puute hengityssuojaimista on hieman pahentunut edellisestä kyselystä.

Erityisesti pula suojatakeista on tullut ilmi myös Tehyyn tulleissa yhteydenotoissa, ja puutetta on yritetty korjata muun muassa kertakäyttösadetakeilla. Puutteisiin suojavarusteissa on myös reagoitu kohdentamalla suojainten käyttöä sairaaloissa tiettyihin toimintoihin.

Tehy aloitti kyselytutkimukset 67:lle yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden pääluottamusmiehelle sekä työsuojeluvaltuutetulle huhtikuun alussa. Tähän kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 25 henkilöä, ja vastaukset edustivat 11 sairaalaa eri sairaanhoitopiirien alueella. Tulokset ovat suuntaa antavia.