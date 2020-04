Kulttuuriministeri Hanna Kosonen: Alkukesän tapahtumien toteutuminen näyttää hyvin epätodennäköiseltä

Aiemman päätöksen perusteella isot yleisötapahtumat on kielletty toukokuun loppuun saakka.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) toivoo, että hallitus tekisi tänään päätöksiä tapahtumien osalta. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) mukaan alkukesän isojen tapahtumien järjestäminen näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Hän toivoo, että hallitus tekisi tänään päätöksiä tapahtumien osalta. Aiemman päätöksen perusteella isot yleisötapahtumat on kielletty toukokuun loppuun saakka.

Hallituksen ministerit ja asiantuntijat aloittivat kello 10 kokouksensa Helsingin Säätytalossa. Tiedotustilaisuus on ennakkotiedon mukaan noin kello 19.30.

Kokouksessa arvioidaan, millä tavalla ja millä aikataululla koronaviruksen leviämistä estäviä rajoituksia voisi alkaa purkaa. Keskusteluiden pohjana on se, miten koronaepidemia on Suomessa edennyt. Pöydällä ovat niin kesätapahtumia koskettava kokoontumisrajoitus kuin koulujen avaaminen. Vielä on kuitenkin epävarmaa, tekeekö hallitus jo tänään linjauksia koulujen osalta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toivoi aamulla, että päätöksiä kesätapahtumista syntyisi nopeasti, jotta tapahtumajärjestäjät saisivat tiedon. Moni festivaali on perunut tapahtumansa tältä vuodelta jo oma-aloitteisesti, esimerkiksi Turun Ruisrock eilen.

"Tänään saamme tuoreimman arvion taudin kulusta ja sen lisäksi keskustelemme myös rajoitustoimista ja niiden purkamisen aikataulusta. Varmasti mitään lopullisia päätöksiä ei tänään pystytä tekemään, mutta saamme varmasti osviittaa siihen, millä tavalla voitaisiin edetä", Marin sanoi Säätytalon portailla toimittajille.

Suomen tietä ulos koronakriisistä valmistelee ryhmä, jonka puheenjohtaja on valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Hallitus on pyytänyt ryhmältä suunnitelmaa rajoitustoimien purkamisesta vappupäivään eli ensi viikon perjantaihin mennessä.

Viime päivinä voimalla julkisuuteen nousseet ongelmat yritystukien kohdentamisessa nousevat nekin tänään esiin. Pääministeri Marinin mukaan Business Finlandin jakokriteereitä on syytä muuttaa.

"Erityisesti kiinteiden kulujen osuus tuista on ollut melko vähäinen ja sen takia iso osa yrityksistä ei ole voinut hyödyntää tukia sillä tavalla kuin hallitus olisi halunnut."

Marin haluaa, että myönnetyt tuet käydään huolella läpi, mistä myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) eilen kertoi.

Hallituksen hahmottelema ulospääsytie kovista massarajoituksista tiivistyy kolmeen ydinkohtaan: testaamisen lisäämiseen, tautiketjujen jäljittämiseen ja altistuneiden eristämiseen.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan iso kysymys keskiviikkona on, miten exit-strategia toimii eli miten testaamista saadaan lisättyä ja miten tautiketjuja jäljitetään.

Altistuneiden jäljittämisessä keskeisessä roolissa on Ohisalon mukaan kehitteillä oleva mobiiliapplikaatio. Applikaation käytössä olisi hänen mukaansa keskeistä vapaaehtoisuus ja se, että tietoturva ja henkilösuoja otetaan vahvasti huomioon.

Ohisalon mukaan juuri nyt iso kysymys on myös vappu, se miten ihmiset saataisiin yhä välttelemään fyysisiä kontakteja. Poliisilla on hänen mukaansa jo mahdollisuuksia toimia, eikä valmiuslakia ole vapun osalta tarpeen käyttää. Keskeistä on ihmisten oma käyttäytyminen, Ohisalo sanoo.

"Tautihan ei millään tavalla ole ohi. Meillä on paljon tekemistä vielä."