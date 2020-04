Huutokauppakeisari sai tarpeekseen uhkauksista – Palsanmäet palauttivat tukensa Business Finlandille

Tommi Anttonen

Huutokauppaa pitävä yrittäjä ja mediapersoona Aki Palsanmäki huutokauppatiloissaan Hirvaskankaalla Uuraisilla marraskuussa.

Kuohunta Business Finlandin yritystuista on saanut uusia käänteitä. Oikeuskanslerille on tehty kanteluita yrityksille myönnetyistä avustuksista ja pääministeri Sanna Marin (sd.) on kertonut, että hänen miehellään on yhteyksiä toiseenkin tukia saaneeseen yhtiöön.

Julkisuudessa olleet huutokauppayrittäjät Aki ja Heli Palsanmäki taas ilmoittavat Facebook-sivuillaan palauttaneensa yhtiön Business Finlandilta saaman 100 000 euron koronatuen, joka myönnettiin liiketoiminnan kehittämiseen.

Suomen huutokauppakeisari -ohjelmasta tunnetuiksi tulleet Palsanmäet sanovat päivityksessään saaneensa tappouhkauksia ja että heidän talonsa on uhattu polttaa. Uhkailuista on tehty Palsanmäkien mukaan rikosilmoitukset.

Pariskunta kertoo aikovansa kuitenkin jatkaa uuden bisnesideansa kehittämistä.

"Henkinen paine on nyt niin kova että tässä paineessa ei pysty tekemään järkeviä ratkaisuja yrityksen kehittämiseen. Ihmisiä olemme mekin vaikka olemme yrittäjiä!!"

Palsanmäkien yritykselle myönnetystä koronatuesta uutisoi viime viikolla Suomen Kuvalehti.

Business Finlandin koronakriisin takia myöntämistä yritystuista oli keskiviikkoaamuun mennessä tullut neljä kantelua, kerrotaan Oikeuskanslerinviraston kirjaamosta. Myös eduskunnan oikeusasiamies on saanut asiasta muutamia kanteluita.

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Anu Räty kertoo, että kanteluiden tekijät ovat yksittäisiä kansalaisia.

"Kantelut perustuvat niihin tietoihin, joita julkisuudessa on ollut tuensaajista", sanoo Räty.

Rädyn mukaan on mahdollista, että oikeuskanslerinviraston ja eduskunnan oikeusasiamiehen saamat kantelut käsitellään yhdessä siten, että ne päätyvät jommankumman laillisuusvalvojan selvitettäviksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi eilen, että työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää sisäisen tarkastuksen Business Finlandin myöntämästä yritysrahoituksesta. Lintilä tviittasi, että tämä on kaikkien osapuolten parhaaksi.

Lintilä kertoi lisäksi keskustelleensa asiasta Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan kanssa.

Hallitus on luvannut yrityksille suoraa tukea koronakriisiin vajaat 1,5 miljardia euroa. Business Finlandin osuus on 800 miljoonaa, ely-keskusten 400 miljoonaa ja kuntien 250 miljoonaa euroa.

Ely-keskukset auttavat alle viiden hengen yrityksiä ja Business Finland sitä suurempia. Kunnat myöntävät 2 000 euron avustuksia yksinyrittäjille.

Viime päivinä on arvosteltu sitä, että ely-keskusten ja Business Finlandin kautta ohjatut yritystuet kohdistuvat uudistamishankkeisiin eivätkä esimerkiksi tilojen vuokriin tai palkkojen maksuun, jotka ovat monessa yrityksessä akuutein ongelma.

Tukien kohdentuminen on herättänyt keskustelua etenkin sen jälkeen, kun Suomen Kuvalehti julkaisi viime viikon lopulla selvityksen Business Finlandin myöntämien tukien saajista. SK:n mukaan toimialoittain suurimman osan tuista saivat it-alan ohjelmisto- ja konsultointiyhtiöt.