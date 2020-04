Pääministeri Sanna Marin jäi etätöihin – Kesärannassa työssä olleen henkilön lähipiirissä todettiin koronatartunta

Kesärannassa työskennellyt henkilö on edelleen oireeton. Myös pääministeri on oireeton ja voi hyvin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on jäänyt varotoimenpiteenä etätöihin Kesärannan virka-asunnossaan. Syynä on se, että Kesärannassa on viime viikon lopulla työskennellyt henkilö, jonka lähipiiriin kuuluva henkilöllä on eilen todettu koronavirustartunta.

Kyseinen henkilö ei ole Kesärannassa työskennellessään kohdannut pääministeriä, hänen perhettään eikä pääministerin esikuntaa.

Pääministeri jatkaa töitään normaalisti etäyhteyksien avulla. Torstaina hän osallistuu etäyhteydellä EU-ministerivaliokunnan kokoukseen, suuren valiokunnan kuulemiseen sekä Eurooppa-neuvoston videokokoukseen.