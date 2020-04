Yhtiö on jatkanut sääntöjen vastaista toimintaansa.

Heikki Saukkomaa

Laskut ovat olleet suurempia kuin sähkön arvioitu todennäköinen vuosikulutus.

Kuluttaja-asiamies vie sähköyhtiö Fi-Nergy Voiman markkinaoikeuteen, koska yhtiö on jatkanut sääntöjen vastaista toimintaansa. Markkinaoikeudelta haetaan useita kieltoja yhtiölle. Jokaista kieltoa vaaditaan tehostettavaksi 100 000 euron uhkasakolla.

Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat saaneet ennennäkemättömän määrän yhteydenottoja liittyen Fi-Nergyn toimintaan, tammi-helmikuun aikana peräti 460.

"Fi-Nergyn asiakaspalveluun on ollut lähes mahdotonta saada yhteyttä, jotta ongelmia olisi saatu ratkaistua", todetaan kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa.

Fi-Nergy laskuttaa asiakkaitaan pääosin ennakolta. Kuluttajat ovat saaneet laskuja sattumanvaraisesti, vaikka laskutusväliksi on sovittu kaksi kuukautta. Lisäksi laskut ovat olleet suurempia kuin sähkön arvioitu todennäköinen vuosikulutus.

Asiakkaat eivät ole saaneet todellista kulutusta vastaavia laskuja tasaisin väliajoin.

KKV kertoi kuluttajien ongelmista yhtiön kanssa jo tammikuussa. Kun ongelmat ovat jatkuneet edelleen, hakee kuluttaja-asiamies nyt yhtiölle kieltoja.

"Kuluttajien kannalta on huolestuttavaa, että yritys toimii poikkeuksellisen monessa perusasiassa selkeiden säännösten vastaisesti", toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamies vaatii muun muassa, että markkinaoikeus kieltää Fi-Nergyä muuttamasta sopimusehtojaan ilman, että asiakkaalle on ilmoitettu asiasta.

Yhtiölle vaaditaan myös kieltoa muuttaa yksipuolisesti toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia sähkön pörssihintaa seuraaviksi sopimuksiksi.

Kun sopimuksia on irtisanottu, on Fi-Nergy viivytellyt loppulaskujen toimittamisessa ja liikaa maksettujen ennakkomaksujen hyvittämisessä, kuluttaja-asiamies moittii.

Väänäsen mukaan Fi-Nergyyn liittyvät ongelmat osoittavat jälleen sen, että sähkösopimusten kaltaiset monimutkaiset palvelut eivät sovellu puhelinmyyntiin.

Kuluttajalle on saatettu myydä uusi sähkösopimus, vaikka hänellä on voimassa oleva määräaikainen sopimus toisen yhtiön kanssa. Uusi sopimus on jäänyt odottamaan alkamistaan jopa yli vuodeksi, minkä aikana hinnat ja olosuhteet ehtivät muuttua.

Lisäksi Fi-Nergy on myynyt kuluttajille erillistä palvelusopimusta, josta yhtiö on ryhtynyt laskuttamaan jo ennen kuin sähkösopimus on tullut voimaan.