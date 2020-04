Huoltovarmuuskeskukseen perustettiin koronakriisin ajaksi hankintayksikkö suojainvarusteille

Suojahankintoihin on palkattu ulkopuolisia lisäresursseja ja -osaamista.

Huoltovarmuuskeskus

Uuden yksikön tärkein tehtävä on varmistaa, että HVK pystyy hoitamaan poikkeuksellisen tehtävänsä.

Huoltovarmuuskeskukseen (HVK) on perustettu koronakriisin ajaksi suojainvarusteiden hankintayksikkö. Sen tärkein tehtävä on varmistaa, että HVK pystyy hoitamaan poikkeuksellisen tehtävänsä ja vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön hankintapyyntöihin.

Kaikki suojainhankinnat tehdään jatkossa yksikössä

Yksikkö on aloittanut toimintansa tiistaina. HVK:n omien resurssien lisäksi suojahankintoihin on palkattu lisäresursseja ja -osaamista ulkopuolisilta tahoilta. Päätösvalta varsinaisista hankinnoista on kuitenkin aina HVK:lla.

Yksikössä toimiva hankintatiimi tekee laatustandardit täyttäviä suojavälinehankintoja ja tarjoaa tilannekuvatiimille ajantasaista tietoa sekä ulkomaisista hankinnoista että kotimaisesta valmistuksesta.

Yksikköä johtaa oikeustieteen kandidaatti Rain Mutka.

Koronaviruspandemian aikana suojaimista on ennennäkemättömän kova kysyntä.

Aiemmin julkaistun selvityksen mukaan HVK:lla ei ole ollut operatiivisia edellytyksiä toimeenpanna sosiaali- ja terveysministeriön sille asettamia hankintatehtäviä, jotka eivät kuulu HVK:n normaaliin toimenkuvaan.

Selvityksen jälkeen HVK:n hallitus vaati korjaavia toimia HVK:n luottamuksen palauttamiseksi ja toimintakyvyn turvaamiseksi. Uuden suojainvarusteiden hankintayksikön perustamisen tavoitteena on siis varmistaa, että HVK kykenee hoitamaan poikkeuksellisen tehtävänsä ja vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön hankintapyyntöihin.

HVK:n perustoiminta jatkuu normaalisti huoltovarmuuden turvaamista koskevan lain mukaisesti. Lain tarkoituksena on turvata poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät.