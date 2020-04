THL:n Salminen: Koronaepidemian huippu Suomessa vielä kaukana edessäpäin

Rajoituksiin voitaisiin tehdä lievennyksiä, kun nyt on mahdollisuus entistä laajempaan koronatestaukseen ja tartuntaketjujen tarkempaan seurantaan.

Koronaepidemia on nyt Suomessa suvantovaiheessa, arvioi professori Mika Salminen.

Koronaepidemian huippu on Suomessa vielä kaukana edessäpäin, arvioi professori Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Salminen kommentoi koronatilannetta Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

"Koronaepidemia on nyt Suomessa suvantovaiheessa", professori sanoi.

Viruksen leviämisen hidas tahti johtaa hänen mukaansa siihen, että tautihuippu ei ole Suomessa vielä lähellä.

Epidemian hidastuminen merkitsee Salmisen mukaan sitä, että Suomessa asetettuihin rajoituksiin voitaisiin ehkä tehdä lievennyksiä, kun nyt on mahdollisuus entistä laajempaan koronatestaukseen ja tartuntaketjujen tarkempaan seurantaan.

Salminen muistutti, että on vaikea jatkaa siten, että yhteiskunta on lähes täysin kiinni. Sillä on pitkittyessään vaikutuksia sekä ihmisten terveyteen että taloustilanteeseen esimerkiksi työttömyyden kasvun vuoksi.

Salminen arvioi, että koronarokote saadaan käyttöön vasta aikaisintaan noin puolentoista vuoden päästä.

"Meidän pitää oppia elämään koronan kanssa mahdollisimman vähin vaurioin", hän sanoi.