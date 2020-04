THL: Sote-palveluiden tarve on suurinta Etelä-Savossa, pienintä Uudellamaalla

Kunnista sotepalveluita tarvitaan eniten Sallassa Lapissa sekä Rautavaaralla ja Vesannolla Pohjois-Savossa. LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

Sotepalveluiden tarve on Suomen maakunnista suurinta Etelä-Savossa ja pienintä Uudellamaalla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Se määritteli raportissaan kunnille sotepalveluiden tarvekertoimet, joissa palveluntarve on suhteutettu koko maan keskiarvoon.

THL:n mukaan Etelä-Savossa tarvekerroin on 1,25 ja Uudellamaalla 0,83.

Kunnista sotepalveluita tarvitaan eniten Sallassa Lapissa sekä Rautavaaralla ja Vesannolla Pohjois-Savossa. Näissä kunnissa tarvekerroin on 1,7, eli sote-palveluiden tarve on 70 prosenttia maan keskiarvoa suurempi. Pienin tarve on Kauniaisissa (0,66) ja Espoossa (0,7).

Hallitusohjelman mukaan sote-uudistuksessa palvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta itsehallinnollisille maakunnille, joiden rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Samalla sote-rahoitusjärjestelmää uudistetaan niin, että se perustuu tarvevakioituihin kriteereihin.