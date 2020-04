Keskolle paras alkuvuoden tulos koronakriisistä huolimatta

Ruuan vähittäismyynti on saanut koronakriisissä puhtia, mutta esimerkiksi autokaupan kysyntä on heikentynyt merkittävästi.

Jarkko Sirkiä

Keskon vertailukelpoinen liikevoitto nousi tammi-maaliskuussa 65,1 miljoonaan euroon, kun se oli viime vuoden vastaavana aikana 57,5 miljoonaa euroa.

Kyseessä on paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta, kertoo pääjohtaja Mikko Helander tiedotteessa.

"Koronaepidemia alkoi vaikuttamaan toimintaamme merkittävästi maaliskuun puolivälistä alkaen", Helander sanoo.

Vaikutukset ovat olleet erilaisia yhtiön sisällä. Ruuan vähittäismyynti on saanut puhtia, mutta esimerkiksi autokaupan kysyntä on heikentynyt merkittävästi. Rakentamisen myyntiin epidemia on vaikuttanut pääjohtajan mukaan toistaiseksi vain vähän.

Kesko käynnisti yt-neuvottelut kuun alussa sopeutuakseen koronakriisiin. Yhtiö arvioi, että erilaisten sopeutusten kohteena on noin 2 500 työntekijää, mistä lomautusten osuus on arviolta 2 000 työntekijää. Lisäksi yhtiö on sopeuttanut investointien rahavirran kuluvana vuonna alle 200 miljoonan euron ja lisännyt rahoituksen saatavuutta.

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli runsaat 2,5 miljardia euroa, ja se kasvoi vertailukelpoisesti neljä prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta.