Taksiliiton mukaan nykyisen taksiverkoston tulevaisuus on uhattuna ilman kuntien toimia: "Yrittäjät ovat todellisessa ahdingossa"

Jaana Kankaanpää

Korona voi Taksiliiton mukaan tuoda ongelmia erityisesti pienemmille paikkakunnille ilman kuntien toimia.

Taksiliitto varoittaa, että koronakriisin myötä jo liikennepalvelulain myötä harventunut taksiverkosto uhkaa harventua entisestään. Se, miten taksiverkostolle käy tulevaisuudessa, riippuu liiton mukaan kuntien päätöksistä.

Kunnat ovat taksiyrittäjien tärkeä asiakasryhmä. Kunnat ostavat koulukuljetuksia, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia sekä monia muita kuntalaisia ja kunnan omia kuljetustarpeita täydentäviä taksipalveluita. Taksiliitto huomauttaa, että ilman kunnan kuljetuksia pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa ei olisi taksipalveluita käytännössä lainkaan. Liitosta korostetaan, että kuntien ostama palvelu mahdollistaa yrittäjälle perustoimeentulon ja sitä kautta esimerkiksi päivystyksen hiljaisempana aikana.

"Nyt, kun koronakriisin myötä koulut on suljettuna, ikääntyneet kuntalaiset pysyvät kotonaan, kiireetön sairaanhoito on lähes seisahtunut ja yksityisten ihmisten taksintarve on käytännössä loppunut, ovat taksiyrittäjät todellisessa ahdingossa", Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo tiedotteessa.

Taksiliitto ehdottaa, että yrittäjien ahdingon lievittämiseksi kunnat voisivat korvata edes osittain sopimuskuljetuksiaan taksiyrittäjille ja hyödyntää muista kuljetuksista vapautuneita takseja esimerkiksi ikäihmisten asiointipalveluiden hoitajina, ruokapalvelun tukena tai kotihoidon kuljetuspalveluna.

"Jos näin ei toimita, on hyvin vaikeaa löytää omasta kunnasta jatkossa taksipalveluntuottajia", liitto toteaa kannanotossaan.

