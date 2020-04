Perustuslakivaliokunta aloittaa selvityksen ongelmista eduskunnan tiedonsaantioikeudessa

Valtioneuvoston ja eduskunnan välillä on ollut tiedonkulkuongelmia useaan otteeseen viime aikoina, ja eduskunta on huomauttanut asiasta moneen kertaan.

Perustuslakivaliokunta päätti selvityksen tekemisestä kokouksessaan tiistai-iltana. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Perustuslakivaliokunta aloittaa selvityksen eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista. Valiokunta päätti asiasta kokouksessaan tiistai-iltana.

Valtioneuvoston ja eduskunnan välillä on ollut tiedonkulkuongelmia useaan otteeseen viime aikoina, ja eduskunta on huomauttanut asiasta moneen kertaan.

Esimerkiksi viime vuoden keväällä valtiovarainministeriön virkamiesten on sanottu sote-uudistuksen loppumetreillä tietoisesti pimittäneen eduskunnalta tiedot 210 miljoonan euron rahoitusepäselvyydestä.

Oikeuskanslerinvirasto selvitti asiaa, ja huhtikuun alussa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi ministeriön virkamiehille tapauksessa puhtaat paperit. Eduskunnan virkamiehet olivat ratkaisusta tyrmistyneitä. Heidän mielestään apulaisoikeuskanslerilla ei ole valtuutta ottaa kantaa siihen, mitkä tiedot ovat eduskunnalle merkityksellisiä ja olennaisia.

Yksi selvityspäätöksessä nimetyistä ongelmista on Puumalaisen antama ratkaisu.

Muiden lainsäädäntöasioiden ja EU-asioiden lisäksi esille on nostettu valmiuslaki. Maaliskuun lopussa perustuslakivaliokunta korosti Uudenmaan eristämistä koskevassa mietinnössään "eduskunnan tiedonsaantioikeuksien merkitystä ja valiokunnan tarvetta saada kaikki asian käsittelyssä merkityksellinen tieto asianmukaisesti esitettynä".

Valiokunnan mukaan se joutui asian käsittelyssä erikseen käyttämään perustuslain mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen tietoja, jotka valiokunnan mielestä olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma-aloitteisesti.

Selvityksen aloittamisesta kertoivat aiemmin esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Iltalehti. Molemmat lehdet kytkevät selvityksen myös valtiovarainministeriön kansliapäällikön nimityksen.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on esittänyt virkaan valtiovarainministeriön (VM) alivaltiosihteerinä nyt toimivaa Päivi Nergiä. Viime hallituskaudella Nerg oli keskeisessä roolissa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote-uudistuksen valmistelussa. Juuri sote-uudistukseen liittyvä tiedonsaanti on yksi perustuslakivaliokunnan selvityspäätöksessä mainituista asioista.

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää arvioi Helsingin Sanomissa, että selvitys saattaa vaikuttaa kansliapäällikkönimitykseen.

"Oikeuskanslerin pitäisi ottaa kantaa siihen, mikä selvityksen mahdollinen merkitys on ja pitäisikö nimitysmenettelyä sen takia lykätä tai muuttaa", Mäenpää sanoo.

Nergin mahdollinen nimitys kansliapäällikkö Martti Hetemäen seuraajaksi on herättänyt paljon porua. Julkisuudessa on arvosteltu muun muassa sitä, että maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Nergin talousosaaminen on muita hakijoita heikompaa.

Nimitysasiaa on määrä käsitellä valtioneuvoston istunnossa jälleen torstaina.

Hallituksessa esimerkiksi pääministeripuolue SDP:n kerrotaan vastustavan Nergin nimitystä. Helsingin Sanomat kertoi tiistaina SDP:n puoluehallituksen päättäneen viime torstaina, ettei Nergin nimitystä kansliapäälliköksi voida hyväksyä. HS:n tietojen mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne olisi ottanut nimitysasian esille poliittisessa tilannekatsauksessaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ollut paikalla puoluehallituksen kokouksessa.