Luottamus talouteen romahtanut koko EU:ssa

EU:n luottamusta kuvaavat indikaattorit ovat lähes yhtä matalalla kuin suuren taantuman aikaan maaliskuussa 2009. LEHTIKUVA / AFP

Luottamus talouteen on romahtanut huhtikuussa sekä euromaissa että laajemmin koko EU:ssa, käy ilmi EU-komission talousindikaattoreista. Luottamusta kuvaavat indikaattorit ovat lähes yhtä matalalla kuin suuren taantuman aikaan maaliskuussa 2009.

Työllisyysodotuksia kuvaava indikaattori on vajonnut mittaushistoriansa alhaisimmalle tasolle.

Huhtikuussa rikkoutui myös edellisen kuukauden ennätys jyrkimmästä kuukausitason laskusta luottamuksessa.

Komission mukaan romahduksen taustalla on jyrkkä pudotus kuluttajien ja elinkeinoelämän luottamuksessa. Suurista euromaista lasku on ollut merkittävää esimerkiksi Hollannissa, Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa. Tärkeä huomio on, että Italian kohdalla tietoja ei ole pystytty keräämään voimassa olevien tiukkojen rajoitustoimien vuoksi.

Komission tietojen mukaan myös Suomessa luottamus on laskenut kaikilla aloilla. Erityisen jyrkkää lasku on ollut palvelujen ja vähittäiskaupan osalta.

Komissio huomauttaa, että huhtikuussa vastausprosentti on ollut matalampi kuin normaalisti. Sen vuoksi tämän kuukauden tiedot voivat olla tavallista epätarkempia ja huonommin vertailtavissa.