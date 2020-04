Koronaviruksen kuolonuhrien määrä kasvoi Suomessa viidellä kaikkiaan 211 tapaukseen, vastaanottokeskus Espoossa karanteeniin

Uusia varmistettuja tartuntoja on 89, kertoo THL. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 211 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n tiedossa olevien kuolemantapausten määrä on noussut vuorokaudessa viidellä.

Sairaalahoidossa on koko maassa yhteensä 187 ihmistä, joista 48 on tehohoidossa. Molemmat lukemat ovat pienentyneet vuorokaudessa. Eilen ne olivat 208 ja 51.

Valtaosa kuolemantapauksista on tapahtunut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella.

THL kertoi aiemmin tänään, että Suomessa on yhteensä 4 995 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on 89.

Suomen väkilukuun suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 90 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Tartuntojen jakautuminen ikäryhmittäin noudattelee edelleen tuttua kaavaa: eniten tartuntoja on 50–59-vuotiailla, yhteensä lähes tuhat. Niin ikään kolmessa ikäryhmässä, 20–29, 30–39 ja 40–49, on kaikissa edelleen yli 800 tartuntaa. Naisilla on yhä todettu hieman enemmän tartuntoja, 52,2 prosenttia.

Helsingissä tartuntoja on jo 1 868, Espoossa 522 ja Vantaalla 505.

THL:n alustavan, torstaina päivitetyn arvion mukaan taudista toipuneita ihmisiä on ainakin 3 000.

Tarkempia tietoja on toistaiseksi saatavilla 157 kuolleesta. Heistä 53 prosenttia on ollut miehiä. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Eniten kuolleita on ikäryhmässä 80–89, kaikkiaan 74. 70–79-vuotiaissa kuolleita on 33 ja yli 90-vuotiaissa 34.

THL:n tietojen mukaan näistä kuolleista viidennes on ollut erikoissairaanhoidossa, vajaa kolmannes perusterveydenhuollon yksikössä ja lähes puolet sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä. Yksi prosentti on kuollut "kotona tai muualla".

Yli 90 prosentilla kuolleista oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Espoossa Nihtisillan vastaanottokeskus on asetettu karanteeniin koronavirustartuntojen takia, kertoo Maahanmuuttovirasto.

Vastaanottokeskuksessa on tällä viikolla tehty koronatestauksia useiden koronatartuntojen takia. Suurin osa henkilökunnasta ja noin 200 keskuksessa asuvista turvapaikanhakijoista on tähän mennessä testattu.

Ensimmäiset testitulokset ovat valmistuneet, ja tähän mennessä tutkituista 90 näytteestä noin 35 on positiivisia. Loput testituloksista valmistuvat ensi viikon aikana.