Itä-Savossa 10 koronatapausta, Helsingin ja Uudenmaan alueella 3 486 – alueita voi vertailla THL:n palvelussa

Suomessa on nyt yhteensä 5 051 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 56.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 89. Toissa päivänä niitä oli 166.

Tapausmäärissä on maakuntien välillä merkittäviä eroja. Alueita voi verrata THL:n palvelussa. Sen tiedot perustuvat tartuntatautirekisteriin.

Helsingin ja Uudenmaan alueella tapauksia on 3 486. Naapurialueella, Kanta-Hämeessä, tapauksia on sivuston mukaan 83 ja Kymenlaaksossa 36. Itä-Savossa tapauksia on kartan mukaan havaittu vain 10.

Väestöön suhteutettuna taudin ilmaantuvuus on pienin Etelä-Karjalassa. Siellä tauti on todettu 11 henkilöllä 100 000 ihmistä kohti. Helsingin ja Uudenmaan alueella ilmaantuvuus on 206,8 tapausta 100 000 ihmistä kohti.

Tämän päivän koronakuolemista ei ole vielä kerrottu. THL kertoi eilen viidestä uudesta kuolemasta, jotka nostivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden kokonaismäärän 211:een.

Eniten varmistettuja tartuntoja on edelleen 50–59-vuotiailla, lähes tuhat. Toiseksi eniten tautia on todettu 20–29-vuotiailla. Vähiten tartuntoja on varmistettu alle 10-vuotiailla lapsilla, joilla tapauksia on todettu tähän mennessä 120.

Naisilla tartuntoja on hieman enemmän kuin miehillä, 52,1 prosenttia.

Helsingissä tartuntoja on 1 888, Espoossa 527 ja Vantaalla 519.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on nyt 91 tapausta 100 000 asukasta kohden. Eilen ilmaantuvuus oli 90. Ainakin 3 000 ihmisen arvioidaan toipuneen Suomessa taudista.

