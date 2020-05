Hallitus puntaroi rajoituksia huomenna: Listalla ovat Viron työmatkaliikenne, kirjastot ja ikäihmisten kotikaranteeni

Hallitus pääministeri Sanna Marinin johdolla keskustelee koronarajoitusten kohtalosta huomenna. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Hallitus keskustelee huomenna koronavirusepidemiaan liittyvistä liikkumis- ja toimintarajoituksista.

Pöydällä ovat ennakkotietojen mukaan lähinnä sellaiset rajoitukset, joista päätettiin valmiuslain nojalla maaliskuun puolivälissä ja jotka ovat tämän päätöksen perusteella voimassa 13. toukokuuta asti.

Näistä vasta peruskoulujen ja päiväkotien toiminnasta on päätetty. Lähiopetus peruskouluissa alkaa jälleen torstaina 14. toukokuuta. Hallitus linjasi keskiviikkona myös, että tuolloin voi viedä lapset päiväkoteihin. Päiväkodit ovat olleet auki tähänkin asti, mutta hallituksen suosituksena on ollut hoitaa lapsia kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Neuvottelujen on määrä alkaa Säätytalossa aamukymmeneltä. Niiden ennakoidaan kestävän ainakin illansuuhun. Kyseessä on hallituksen neuvottelu, eli paikalla ovat kaikki ministerit.

Hallitusta lähellä olevista lähteistä kerrotaan STT:lle, että yli kymmenen hengen kokoontumiset kieltävästä määräyksestä todennäköisesti keskustellaan huomenna. Sen sijaan pöydällä ei todennäköisesti ole yli 500 hengen tapahtumien kielto, joka on nykyisillä määräyksillä voimassa heinäkuun loppuun. Elokuulle ja myöhemmäksi suunniteltujen yleisötapahtumien kohtaloa on määrä arvioida hallituksessa viimeistään kesäkuun alussa.

Niin ikään ravintoloiden ja kahviloiden avaamista tuskin käsitellään vielä huomenna. Nykyisillä määräyksillä ne ovat suljettuina toukokuun loppuun asti. Ruokaa saa kuitenkin myydä ravintolasta ulos.

Työmatkaliikenteen salliminen Viron ja Suomen välillä sekä toisaalta Suomen ja Ruotsin välillä on mahdollisesti esillä neuvotteluissa. Sen sijaan ulkomaille matkustamisen kieltoa vapaa-ajan merkeissä tuskin poistetaan lähiaikoina. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on aiemmin tällä viikolla arvioinut, että vapaa-ajan matkustus vapautunee viimeisenä, kun koronavirustilanteen vuoksi asetettuja tiukennuksia EU:n sisä- ja ulkorajojen valvontaan puretaan.

Lukioiden ja ammattioppilaitosten sekä yliopistojen ja korkeakoulujen palaamisesta lähiopetukseen ei ehkä päätetä huomisessa neuvonpidossa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että nämä oppilaitokset jatkavat etäopiskelua kevätlukukauden loppuun asti.

Kirjastojen mahdollista avaamista on viime päivinä pohdittu tiedotusvälineissä. Hallituslähteistä arvioidaan STT:lle, että kysymys kirjastojen avaamisesta nousee todennäköisesti ainakin keskusteltavaksi huomenna.

Kielto vierailla vanhusten asumispalveluyksiköissä todennäköisesti pidetään voimassa pidempäänkin kuin toukokuun puoliväliin, ennakoidaan hallituslähteistä. Epävarmempaa on se, pysyykö kotona asuvia yli 70-vuotiaita koskeva kehotus välttää muiden ihmisten tapaamista voimassa.