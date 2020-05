THL: Suomessa on kuollut koronaan 220 ihmistä – Suomessa todettu lähes 5 200 koronatartuntaa, uusia tartuntoja eilisestä 125

Naisilla on todettu tautitapauksia niukasti enemmän kuin miehillä, 51,6 prosenttia tartunnoista.

THL:n mukaan koronatartuntoja on nyt todettu yli 5 100. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Koronavirukseen oli lauantaihin mennessä Suomessa kuollut 220 ihmistä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lukema oli noussut vuorokaudessa kahdella kuolemantapauksella.

Vahvistettuja tartuntoja oli todettu yhteensä 5 176, joista uusia tartuntoja oli 125. Tehohoidossa oli 52 ihmistä.

Suomen 5,5 miljoonan asukkaan väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 93 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Valtaosa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, jossa on vahvistettu lähes 3 600 tartuntaa.

Eniten tartuntoja on kaupungittain Helsingissä, jossa niitä on vahvistettu 1 949. Vantaalla tartuntoja on todettu 543 ja Espoossa 540.

Eniten varmistettuja tartuntoja on edelleen 50–59-vuotiailla, lähes tuhat. Toiseksi eniten tartuntoja on todettu 20–29-vuotiailla.

Naisilla on todettu tautitapauksia niukasti enemmän kuin miehillä, 51,6 prosenttia tartunnoista.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita on ainakin 3 000.

Näytteitä on testattu yhteensä noin 101 800.

Tarkempia tietoja on toistaiseksi saatavilla 180 kuolleesta, THL kertoo. Heistä yli puolet eli 53 prosenttia on ollut miehiä. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Tarkempaa tietoa siitä, missä menehtyneet ovat olleet hoidossa juuri ennen kuolemaansa, on kertynyt 220 ihmisestä.

Lähes puolet on menehtynyt sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä kuten asumispalveluissa, 30 prosenttia perusterveydenhuollossa ja 20 prosenttia erikoissairaanhoidossa.

Valtaosalla niistä kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja, oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.