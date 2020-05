Italiassa aletaan purkaa yhdeksän viikkoa kestäneitä koronarajoituksia – nelisen miljoonaa ihmistä pääsee tänään palaamaan töihin

Maailmassa on vahvistettu yli 3,5 miljoonaa koronatartuntaa.

Italiassa noin neljä miljoonaa ihmistä pääsee tänään palaamaan töihin rakennustyömaille ja tehtaisiin niiden avautuessa jälleen. LEHTIKUVA/AFP

Italiassa yritetään palata hiljalleen normaalielämään, kun maa alkaa poistaa jo yhdeksän viikkoa kestäneitä koronarajoituksia. Noin neljä miljoonaa ihmistä pääsee tänään palaamaan töihin rakennustyömaille ja tehtaisiin niiden jälleen avautuessa.

Myös ravintoloiden toimintaa vapautetaan tänään niin, että ihmiset voivat hakea niistä noutoruokaa. Aiemmin vain kotiinkuljetukset oli sallittu. Esimerkiksi baarit ja jäätelökioskit pysyvät sen sijaan yhä kiinni.

Maailmassa on vahvistettu jo yli 3,5 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto AFP laskelmiensa pohjalta. Tartunnoista vajaa puolet on Euroopassa ja noin kolmasosa Yhdysvalloissa.

Todellisuudessa tartuntojen määrä on paljon suurempi. Monissa maissa testaaminen on puutteellista ja vain vakavasti sairaita ihmisiä testataan, joten suuri osa tartunnoista on jäänyt havaitsematta.

Viime viikkoina monet maat ovat panostaneet testauskapasiteetin laajentamiseen.

Koronavirukseen on kuollut maailmanlaajuisesti yli 244 000 ihmistä, joista yli puolet Euroopassa.