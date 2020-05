Kymmenen uutta koronakuolemaa – viruksen uhreja Suomessa nyt yhteensä 240

Suomessa on nyt 5 327 varmistettua koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on nyt kuollut Suomessa 240 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kuolemantapausten määrä nousi eilisestä kymmenellä.

THL:n mukaan sairaalahoidossa on kaikkiaan 197 ihmistä ja tehohoidossa 49.

THL kertoi aiemmin tänään, että Suomessa on nyt 5 327 varmistettua koronatartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja näistä on 73.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 96 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Testattuja näytteitä on nyt yli 103 500.

Uusien varmistettujen tartuntojen määrä on hieman pienempi kuin eilen, jolloin niitä oli 78. Toissa päivänä kerrottiin 125 uudesta tartunnasta ja sitä aiemmin 56 tapauksesta.

Pääkaupunkiseudulla tapauksia on edelleen reilusti muuta maata enemmän. THL:n mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Helsingissä 1 989, Espoossa 578 ja Vantaalla 577. Turussa varmistettu tapauksia on 142, Tampereella 127, Jyväskylässä 99 ja Oulussa 89.

Eniten tautia on varmistunut 50–59-vuotiailta. Näitä koronapotilaita on noin tuhat. Pari- ja kolmekymppisissä varmistettuja tapauksia on runsaat 900 ja nelikymppisissä hieman vähemmän. Kuusikymppisiä potilaita on runsaat viisisataa, yli 80-vuotiaita runsaat neljäsataa ja seitsemänkymppisiä alle 300. Lisäksi tartunta on varmistettu runsaalta sadalta alle kymmenvuotiaalta sekä vajaalta kolmeltasadalta 10–19-vuotiaalta.

THL on korostanut, että tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua suurempi. Tämä selittyy sillä, että kaikkia lieväoireisia ei ole testattu, eikä oireettomien tartuntojen määrästä ole tietoa.