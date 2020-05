Tilasto: Suomessa lähes joka neljäs synnyttäjä on 35-vuotias

Synnyttäjien keski-ikä on Pohjoismaissa lähellä eurooppalaista keskiarvoa, joka on 30,8 vuotta.

Tilaston mukaan kaikissa Pohjoismaissa 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus oli yli 20 prosenttia. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Pohjoismaista Suomessa on eniten 35 vuotta täyttäneitä synnyttäjiä. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina julkaisemasta vuoden 2018 Pohjoismaisesta synnytystilastosta.

Tilaston mukaan kaikissa Pohjoismaissa 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus oli yli 20 prosenttia. Suomen osuus oli korkein, 23,6 prosenttia. Islannissa vastaava luku oli Pohjoismaiden matalin, 20,3.

Synnyttäjien keski-ikä on Pohjoismaissa lähellä eurooppalaista keskiarvoa, joka on 30,8 vuotta. 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa jo vuosikymmeniä.

Syntyvyys pysyi Ruotsissa ja Tanskassa melko vakaana, Islannissa se kasvoi hieman ja Suomessa sekä Norjassa laski. Ruotsissa syntyvyys on Euroopan kärkeä.