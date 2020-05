Yle: Hallituksessa sopu ravintolatuista, tuen jakoperusteita tarkennettu

Ylen tietojen mukaan hallitus on saavuttanut sovun ravintoloille myönnettävästä tuesta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Hallitus on saavuttanut sovun ravintoloille myönnettävästä tuesta, kertoi Yle tiistaina omien tietojensa pohjalta.

Ylen tietojen mukaan tukimalli on säilynyt kaksiosaisena julkisuudessa aiemmin esitettyjen käsitysten mukaisesti, mutta tuen molempia osia on tarkennettu.

Kiinteisiin kuluihin suunnattua tukea on tarkennettu niin, että liikevaihtoon suhteutettuna pienemmät ravintolat saavat tukea enemmän kuin suuret. Henkilöstön uudelleenpalkkaamiseen tarkoitettu osa puolestaan perustuisi ravintoloiden kaikkiin palkkakuluihin.

Ylen mukaan ministerit ja virkamiehet ovat halunneet käyttää aikaa lakiesityksen hiomiseen. Aiempien yritystukien jakoperusteet ovat saaneet osakseen kritiikkiä.

Ravintolat joutuivat sulkemaan ovensa huhtikuun alkupuolella eduskunnan määräyksestä. Hallitus kertoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että ravintolat ja kahvilat voivat aueta tiettyjä rajoituksia noudattaen kesäkuun alusta alkaen.

Ravintoloille on tänä aikana odotettu erillistä tukipakettia, koska ravintolat on suljettu erillisellä päätöksellä ja eduskunnan perustuslakivaliokunta esitti tästä hyvästä korvauksen maksamista. Tuen suuruudesta on kuitenkin ollut eri näkemystä.

STT uutisoi jo aiemmin, että keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin johtaman valtiovarainministeriön (VM) on kerrottu pitäneen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esitystä 150 miljoonan euron tukipaketista liian suurena.

Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustava MaRa on toivonut vähintään 350 miljoonan euron tukipakettia huhti-toukokuulle.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) esikunnasta kerrotaan STT:lle, että ravintolatuista annetaan torstaina hallituksen esitys. Sen on määrä tulla julkiseksi valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen, jolloin siitä myös tiedotetaan ja ministerit voivat kommentoida sitä.