THL: Uusia varmistettuja koronavirustartuntoja 161 – yhteensä tartuntoja nyt yli 5 500

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntaluku on 2 060.

Eniten tartuntoja on Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomessa on nyt 5 573 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tiistaihin verrattuna uusia tartuntoja on 161. Tiistaina uusia tartuntoja oli 85.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntaluku on 2 060. Toiseksi eniten tartuntoja on Espoossa, jossa niitä on nyt 640. Espoossa on 51 uutta tartuntaa.