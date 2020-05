Virkamiehet viilaavat vielä yritystukia, ravintolatuesta löytyi ratkaisu

Yritystukiin liittyy tiettävästi paljon yksityiskohtia, jotka virkamiesten on käytävä vielä läpi ennen kuin hallitus voi linjata aiheesta.

Hallitus kertoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että ravintolat ja kahvilat voivat aueta tiettyjä rajoituksia noudattaen kesäkuun alusta alkaen. Lehtikuva / Timo Jaakonaho

Ravintoloiden erillistuesta on löytynyt ratkaisu, ja esityksen on määrä olla torstaina valtioneuvoston listalla. Muiden yritystukien valmistelu on yhä kesken.

Valmistelussa oleva uudenlainen yleistuki pohjautuu työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtaman työryhmän ehdotukseen. Vihriälän mukaan työryhmän koko raportti julkistetaan perjantaina, jolloin siitä järjestetään tiedotustilaisuus tällä tietoa kello 10.

"Yritystuki on vain pieni osa sitä. Siitä on sellainen väliraportti, joka annettiin jo joitakin viikkoja sitten valtiovarainministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. Tähän (koko raporttiin) sitä on vähän päivitetty ja pikkuisen muokattu, otettu tiettyjä uusia kysymyksiä esille", Vihriälä sanoi STT:lle keskiviikkona.

Hän ei osannut sanoa, kuullaanko yritystuesta perjantaina myös hallituksen linjauksia. Yritystukiin liittyy tiettävästi paljon yksityiskohtia, jotka virkamiesten on käytävä vielä läpi ennen kuin hallitus voi linjata aiheesta.

Mallissa yrityksille korvattaisiin suorana tukena osa niiden kiinteistä kuluista ja henkilöstökuluista sen perusteella, miten ne ovat menettäneet liikevaihtoa koronaepidemian vuoksi.

Valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän muut jäsenet ovat professori Bengt Holmström, valtiotieteiden tohtori Sixten Korkman ja professori Roope Uusitalo.

Yritystuen lisäksi raportissa käsitellään strategiaa rajoituksista irrottautumiseksi ja kokonaistaloudellista tilannetta.

"Meillä on sellainen aikataulu, että huomenna olisi tarkoitus finalisoida (viimeistellä) se", Vihriälä sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vahvisti MTV:n uutisille, että yritystukien valmistelu on vielä kesken. STT:n lähteet kertoivat aamulla, että asiasta ei neuvotella keskiviikkona.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin, että hallituksen oli määrä päättää keskiviikkona neuvottelussaan uudesta satojen miljoonien eurojen ”yleistuesta”, jota maksettaisiin koronavirusepidemian runtelemille yrityksille toimialasta riippumatta.

"Yritystukiasiaa on valmisteltu, mutta käsitykseni mukaan valmisteluvaihe on sellainen, että meillä ei ole tänään mahdollista päättää asiasta", Marin kertoi MTV Uutisille keskiviikkona mennessään Säätytaloon.

STT:n tietojen mukaan virkamiehet tarkentavat vielä yritystukien toiminnallista toteuttamiskelpoisuutta. Hallituksen pöydälle halutaan viedä niin kypsä esitys, että se varmasti on toteuttamiskelpoinen. Vastaavaa tukimuotoa ei ole ennen ollut.

Ravintoloiden tukimalli on säilynyt kaksiosaisena julkisuudessa aiemmin olleiden tietojen mukaisesti, mutta molempia osia on tiettävästi tarkennettu. Ensimmäisessä osassa korvataan kiinteitä kuluja ja toisessa ravintolan palkkakustannuksia.

Mediassa esillä olleiden tietojen mukaan tuen suuruus olisi noin 150 miljoonaa euroa, mutta STT ei ole saanut vahvistusta siitä, puhutaanko edelleen samasta summasta.

Ravintolat joutuivat sulkemaan ovensa huhtikuun alkupuolella. Hallitus kertoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että ravintolat ja kahvilat voivat aueta tiettyjä rajoituksia noudattaen kesäkuun alusta alkaen.