Aurinkomatkat perui matkat heinäkuulta ja Italian- ja Kreikan-matkoja lokakuulle asti

Aurinkomatkojen peruutukset koskevat muun muassa matkoja, joiden lähtöpäivä on heinäkuussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Aurinkomatkat kertoi keskiviikkona peruvansa kaikki matkapaketit, kaupunkilomat ja Finnair Holidays -matkat heinäkuulta. Peruutus koskee matkoja, joiden lähtöpäivä on heinäkuussa.

Lisäksi peruuntuvat kaikki heinä–lokakuulle ajoittuvat matkapaketit Italian Calabriaan sekä kuuteen kohteeseen Kreikassa.

Aurinkomatkat kertoo olevansa suoraan yhteydessä niihin asiakkaisiin, joihin muutokset vaikuttavat. Elokuussa ja sen jälkeen alkaviin matkoihin pätevät normaalit muutos- ja peruutusehdot.

Muista isoista matkayhtiöistä TUI Finland on peruuttanut matkansa toistaiseksi 13. toukokuuta asti. Viestintäpäällikkö Laura Anderssonin mukaan yhtiöllä on muutosturva, jonka perusteella lähtöpäivää pystyy muuttamaan 14. huhtikuuta 2021 asti, jos matkan lähtöpäivä on 14.5.–30.6.2020 välisenä aikana.

STT ei tavoittanut keskiviikkona Tjäreborgin edustajaa kommentoimaan matkatilannetta.