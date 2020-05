Matti Kalliokoskesta Suomen Kuvalehden päätoimittaja

Kalliokoski on toiminut aiemmin muun muassa Ilkka-lehden päätoimittajana ja hän on työskennellyt presidentin kansliassa.

Viisikymppinen Matti Kalliokoski on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja hän on käynyt myös Sanoman toimittajakoulun. Kuva vuodelta 2016. LEHTIKUVA / Martti Kainulainen

Suomen Kuvalehden vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty 10. elokuuta alkaen Matti Kalliokoski. Tällä hetkellä hän on pääkirjoitustoimituksen esimies Helsingin Sanomissa.

Kalliokosken uuteen toimenkuvaan kuuluu myös vastaavan päätoimittajan tehtävä Kanavassa ja Parnassossa.

Uusi päätoimittaja kommentoi nimitystään lyhyesti Twitterissä.

"Hyvästä toimituksesta hyvään toimitukseen. Elokuussa uutta kohti."

Kalliokoski on toiminut aiemmin urallaan myös muun muassa Ilkka-lehden päätoimittajana ja hän on työskennellyt presidentin kansliassa. Ilkka-lehti tunnetaan nykyisin nimellä Ilkka-Pohjalainen.

Viisikymppinen Kalliokoski on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri, ja hän on käynyt myös Sanoman toimittajakoulun.

Kuvalehden haastattelema Kalliokoski kertoo olevansa uudesta tehtävästään innostunut.

"Lehti on kiinnostava, ja aikakin on kiinnostava. On hieno mahdollisuus päästä tekemään perinteikästä ja hyvin laadukasta journalismia tällaisena aikana, kun sille on kova kysyntä."

Hän pitää lehden perustehtävänä pureksitun ja punnitun sisällön tuottamista kaaoksen ja ähkyn rinnalle.

"(Ja) myös tunnetta, että lukeminen palkitsee. Se on aika harvinainen kokemus nykyisin", Kalliokoski arvioi.

Kuvalehden aiempi päätoimittaja Ville Pernaa jätti tehtävänsä vuodenvaihteessa. Tuolloin julkisuuteen kerrottiin Pernaan sairastaneen työuupumusta.

Kuvalehti ilmoittaa lukijamääräkseen 270 000 ja verkkopalvelun viikoittaiseksi kävijämääräksi noin 200 000.