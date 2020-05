Suomessa kolme uutta koronakuolemaa, kuolemia nyt yhteensä 255

Uusia varmistettuja tartuntoja on sata, kertoo THL. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut kaikkiaan 255 ihmistä. Uusia kuolemantapauksia on tullut keskiviikosta kolme.

Miljoonaa asukasta kohti Suomessa on kuollut koronavirukseen 46 ihmistä, ilmenee Worldometers-sivustolta.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella on koronavirukseen kuollut 209 ihmistä. Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella on kuollut 23 ihmistä. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut 10 ihmistä. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueella on kuollut kolme potilasta.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on Suomessa 174 potilasta. Hoitoa tarvitsevien määrä on laskenut keskiviikosta 14 potilaalla. Sairaalassa olevista 44 tarvitsee tehohoitoa. Lukema on sama kuin keskiviikkona.

Hyksin alueella tehohoidossa on 32 ihmistä, Oysin alueella viisi, Tyksin ja Ahvenanmaan alueella neljä, Kysin alueella kaksi ja Taysin alueella yksi.

THL:n mukaan Suomessa on torstaina 5 673 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on eilisestä kertynyt sata. Keskiviikkona uusia tartuntoja oli 161.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntoja on nyt 2 089. Määrä nousi keskiviikosta 29 uudella tapauksella. Helsingin jälkeen eniten tapauksia on sen naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla. Espoossa uusia tartuntoja oli kymmenen ja tartuntamäärä on nyt 650. Vantaalla uusien tartuntojen määrä kasvoi 21:llä ja niitä on nyt yhteensä 635.

Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien jälkeen tartuntoja on eniten maakuntakeskuksista Turussa ja Tampereella. Turussa tartuntoja on 148 ja Tampereella 133. Tampereella uusia tartuntoja on kolme, mutta Turussa tartuntoja ei ole keskiviikkona ilmoitettujen jälkeen tullut yhtään.

Keski-Uudellamaalla sijaitsevassa lähes 44 000 asukkaan Järvenpäässä on nyt varmistettu 100 koronavirustartuntaa. Järvenpäässä on uusia tartuntoja neljä.

Järvenpään jälkeen eniten tartuntoja on Jyväskylässä, 99, ja Oulussa, 89, mutta kummassakaan kaupungissa ei ole uusia tartuntoja.

Suomen väestöön suhteutettuna tartuntoja on 102 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.