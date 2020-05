MTK tyrmää Ylen tiedot koulujen poissaololuvista: "Suositusta ei ole annettu"

Jaana Kankaanpää

MTK tyrmää Yleisradion tiedot, joiden mukaan MTK olisi suositellut maatalousyrittäjien lapsia jäämään pois koulusta koronaviruksen takia.

Ylen keskiviikkona julkaisemassa jutussa todetaan, että "MTK on pyytänyt tilallisia harkitsemaan tarkkaan, kannattaako lapsia laittaa kouluun kevättöiden alla".

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että Ylen jutun tieto ei pidä paikkansa.

"Suositusta ei ole annettu", hän sanoo.

Marttila korostaa, että MTK on kehottanut vanhempia ottamaan yhteyttä kouluun, mikäli lapsen lähiopetus mietityttää.

"Tiedämme, että koulut ovat asiassa varsin joustavia", Marttila lisää.

Aiemmin MTK:n koulutusjohtaja Susanna Aro ohjeisti Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa koululaisten vanhempia ottamaan kouluun yhteyttä ja neuvottelemaan asiasta, mikäli koronavirus mietityttää.

"Yleensä elämässä on paljon muitakin tilanteita, kuten lomia, joihin on saatu poissaololupia. Nyt on kuitenkin kyse kahdesta viikosta", Aro sanoi.

Siihen, kannattaako lapselle lähtökohtaisesti yrittää hankkia poissaololupa oman alueen tautitilanteesta riippumatta, Aro ei halunnut tuolloin ottaa suoraan kantaa.

"Tilanteet ovat niin erilaisia eri puolilla maata. Mielestäni tällaisesta mennään yli vain keskustelemalla", hän perusteli.

Marttilan mukaan tieto MTK:n antamasta suosituksesta on Ylen oma tulkinta. Hän myös huomauttaa, ettei toisessa samaa aihetta käsittelevässä jutussa ole tällaista tulkintaa.

Puheenjohtaja painottaa, että myöskään mitään paikallisia suosituksia ei ole annettu.

"Ainoa suositus on sopia asia koulun kanssa."

