Paluu koulunpenkille sujui rehtoreiden mukaan hyvin – etäopiskelusta etsitään hyötyjä myös normaaliin koulunkäyntiin

LEHTIKUVA / Kimmo Rauatmaa

Luokanopettaja Samuli Nevanperä avasi oven kuutosluokkalaisille Leivolan alakoulussa Sotkamossa.

Paluu koulunpenkille lähti torstaina käyntiin hyvin, kertoivat STT:n haastattelemat rehtorit.

Oulunsalon Kirkonkylän koulun, Turun Katariinan koulun, Tampereen Sammon koulun, Varkauden Waltterin koulun ja Vantaan Jokiniemen koulun rehtoreiden mukaan lapset ovat olleet jopa iloisia päästessään takaisin kouluun.

Peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa palattiin torstaina lähiopetukseen. Peruskoulujen oppilaat ovat olleet koronakriisin vuoksi etäopetuksessa maaliskuun puolivälistä lähtien.

Etukäteen huolta on herättänyt se, kuinka moni vanhemmista ei laske lastaan kouluun koronakriisin vuoksi. Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan etäopetusta ei voida enää jatkaa, koska terveysviranomaiset arvioivat, ettei valmiuslain edellyttämää välttämätöntä perustetta sille enää ole.

Oulunsalon Kirkonkylän koulussa 27 oppilasta on anonut poissaoloa koronakriisin vuoksi, kertoo rehtori Jouko Jokirinta. Hän arvioi, että anomukset ovat perusteltuja. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvat vanhemmat ovat huolissaan mahdollisista koronatartunnoista.

Turussa Katariinan koulussa 18 prosenttia oppilaista on rehtori Jorma Kauppilan mukaan saanut luvan jäädä pois koronakriisiin liittyvistä syistä. Sammon koulussa Tampereella poissaoloa on lapselleen anonut vähän yli 50 huoltajaa, kertoo rehtori Maaret Tervonen.

Vantaalaisessa Jokiniemen peruskoulussa 5–10 prosenttia oppilaista on rehtori Leena Kolho-Venäläisen mukaan jäänyt tulematta kouluun koronakriisin vuoksi. Vs. rehtori Teemu Mustonen kertoo, että Waltterin koulussa Varkaudessa koronatilanteen vuoksi poissaololuvan on saanut noin 12 prosenttia koululaisista.

Mustosen mukaan koulupäivä lähti Waltterin koulussa käyntiin rauhallisesti. Oppilaat tulivat liukuvasti kouluun, eikä minkäänlaisia ruuhkia syntynyt. Etäämpää koulukyydillä tulleet pääsivät luokkiin ensin ja lähempänä asuvat sen jälkeen.

Mustonen kertoo, että opettajien kesken käydään keskustelu siitä, mitkä etäopetuksen aikaiset keinot voisi ottaa käyttöön myös normaalissa opetuksessa.

Mustosen mukaan oppilailta ja heidän huoltajiltaan on kysytty kokemuksia siitä, mikä etäopetuksen aikana toimi ja mikä ei.

"Monilla arvostus opettajien työtä kohtaan nousi paljon", Mustonen sanoo.

Oulunsalossa rehtori Jokirinta kertoo, että koulu lähti käyntiin oikein mukavasti. Oppilaat tulivat kouluun porrastetusti puolen tunnin välein, eikä ongelmia ole Jokirinnan mukaan näkynyt.

Myös Katariinan koulun rehtori Kauppila kuvaa aamua mukavaksi.

"Lapset ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä päästessään tänne. Järjestelyt ovat sujuneet niin kuin etukäteen suunniteltiin", Kauppila sanoo.

Sammon koulun rehtori Tervonen kertoo puolestaan, että koulupäivä lähti käyntiin hyvin ja rauhallisesti.

"Oppilaat ovat olleet innoissaan palatessaan kouluun", Tervonen kuvaa tunnelmia.

Jokiniemen peruskoulun rehtori Kolho-Venäläinen kertoo niin ikään, että kouluaamu sujui hyvin.

"Opettajat ovat tehneet todella hyvää työtä", hän sanoo.

Ennakkovalmisteluja eniten vaativat porrastukset ja ruokailu ovat Kolho-Venäläisen mukaan onnistuneet mainiosti. Opettajien lisäksi oppilaat ovat noudattaneet hienosti ohjeita.