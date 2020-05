Kesäkuussa myyntiin tulee postimerkeistään palkitun MT:n Stiina Hovin eläinaiheisia merkkejä – valikoimassa myös innovaatioita ja kukkia

POSTI

Orava kököttää oksalla Stiina Hovin suunnittelemassa postimerkissä.

Kesä-marraskuulle tulee tarjolle 11 uutta postimerkkijulkaisua, jotka sisältävät yhteensä 33 erilaista postimerkkiä.

Postimerkit julkaistaan kolmessa erässä 3. kesäkuuta, 2. syyskuuta ja 4. marraskuuta.

Kesäkuun merkeissä esitellään useita suomalaisia, arkielämää helpottavia ja kansainvälistä mainetta keränneitä innovaatioita. Susanna Rummun ja Ari Lakaniemen suunnittelemissa postimerkeissä esiinytvät sykemittari, ksylitoli, Rapalan vaappu, Abloy-lukko, jalankulkuheijastin ja talvirengas.

Posti juhlistaa YK:n kansainvälistä kasvinterveysvuotta 2020 rullapostimerkillä, jossa hehkuvat luonnonkukat. Paula Salvianderin suunnittelema Luonnonkukkia ilmestyy sadan merkin rullassa, jonka 8 erilaisessa kotimaan ikimerkissä nähdään sinivuokko, kielo, keto-orvokki, kissankello, niittyleinikki, puna-apila, päivänkakkara ja metsäkurjenpolvi. Kukat kannustavat myös pitämään huolta pölyttäjistä.

Siili ja orava ovat monille tuttuja pikkunisäkkäitä omasta pihapiiristä. Kesäkuussa ne nähdään myös MT:n graafikon Stiina Hovin suunnittelemissa sympaattisissa postimerkeissä.

Merkit ilmestyvät pohjoismaisten postihallintojen yhteisessä Pohjola-sarjassa, jonka teemana on tänä vuonna nisäkkäät. Pohjola: Pihapiirin vierailijat on 10 merkin arkki, jossa on 2 erilaista kotimaan ikimerkkiä.

Syysmerkkien aiheina ovat Tatu ja Patu sekä lukutaito, Postin taidepalkinto ja pieni haaveilija. Aino Havukaisen ja Sami Toivosen suunnittelemissa ja kuvittamissa postimerkeissä on teknisiä kikkoja, joita he eivät ole päässeet kirjoissa toteuttamaan.

Syyskuun alussa vietetään kansainvälistä lukutaidon päivää, jota juhlistetaan Ilkka Kärkkäisen suunnittelemilla graafisilla postimerkeillä.

Syksyn merkeissä nähdään myös Postin tämänvuotisen taidepalkinnon voittaneen Janne Laineen luontoaiheista taidegrafiikkaa.

Kuvataiteilija Netta Tiitisen suunnittelema Pieni haaveilija perustuu alun perin tilaustyönä tehtyyn maalaukseen, jossa glitteriä ja kimallusta rakastava tyttö kurkottelee ylöspäin.

Tämänvuotisten joulupostimerkkien taustalla on suunnittelukilpailu, jonka Posti järjesti yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Joulutervehdyksen ikimerkkinä nähdään Ida Sarisalmen Kylätonttu ja kotimaan ikimerkkinä Jutta Luukkosen Joulutupa.

Joulun ulkomaan ikimerkissä nähdään tunnelmallinen Tervetuloa kylään!, jonka suunnitellusta vastaa Matti Pikkujämsä.

Talvisiin tervehdyksiin soveltuu Suvi Roikon valokuvaama nostalginen Kelkkaretki, jossa tyttö pitää sylissään kukkoa.

POSTI

Siili tuhisee nurmikolla.