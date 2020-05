THL: Suomessa kolme uutta koronakuolemaa

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan yhteensä 117 potilasta. Tehohoidossa heistä on 34.

Koronavirusnäytteitä analysoidaan laboratoriossa Helsingissä 13. toukokuuta. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on nyt raportoitu 300 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tapauksia on tiedossa kaksi enemmän kuin eilen.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan yhteensä 117 potilasta. Tehohoidossa heistä on 34.

Uusia koronavirustartuntoja on tullut eilisen jälkeen tietoon 33 kappaletta, yhteensä tartuntoja on nyt todettu 6 380.

Koronavirustestejä on tehty tähän mennessä hieman alle 149 000. Eniten koronatapauksia on todettu Helsingissä, 2 379 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla, jossa on vahvistettu 761 tartuntaa. Espoossa vahvistettuja tapauksia on kolmanneksi eniten eli 717.

Ikäryhmistä eniten koronavirustartuntoja on todettu 50–59-vuotiailla, joilla on vahvistettu hieman alle 1 200 tartuntaa. 9-vuotiailla lapsilla tai sitä nuoremmilla tartuntoja on todettu 167 kappaletta.