"Pohjoiskarjalaisetkaan eivät lennä ilman siipiä" - Finnairin suunnitelmat närästävät maakunnissa

Juho Leskinen

Finnair on huhti-kesäkuussa lentänyt kotimaassa Maarianhaminaan, Kuopioon, Ouluun ja Rovaniemelle. Sunnuntaina yhtiö kertoi lisäävänsä lentoja ja kohteita heinäkuussa. Kohteisiin palaavat edellisten lisäksi Turku ja Vaasa.

Elokuussa alkavat lennot Ivaloon ja Kittilään, syyskuussa Kuusamoon ja Tampereelle. Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan sen sijaan ei lennetä tulevana kesänä. Talvikautta 2020/2021 koskevat päätökset Finnair sanoo tekevänsä näiden kohteiden osalta myöhemmin kysynnän perusteella.

Finnairin toimet suututtavat maakunnissa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan maakuntahallitus odottaa Finnairilta nopeita ja maakunnalle myönteisiä päätöksiä lentoliikenteen jatkosta. Jos Finnairin päätös pitää, Joensuuhun ei lennetä ennen marraskuuta 2020. Tämä ei käy Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle.

”Tilanne on kestämätön maakunnan saavutettavuuden ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Emme voi roikkua löysässä hirressä, vaan meidän on saatava varmuus tulevasta”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen (kesk.) sanoo.

Maakunnan viesti Finnairille on, että Joensuun lentojen asteittainen käynnistäminen on välttämätöntä ja se on tehtävä mahdollisimman nopeasti.

Myös Kainuun maakuntahallitus oli koolla maanantaina. Maakuntajohtaja Pentti Malinen ei halua referoida kokouksessa käytyä keskustelua julkisuuteen, mutta sanoi sen olleen tiukkasävyistä. Ainakin vielä Kainuussa luotetaan asioiden sujuvan neuvottelujen kautta.

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen on julkisuudessa ilmoittanut tyrmistyksensä Finnairin suunnitelmista lopettaa säännölliset reittilennot Kemi-Tornioon.

”Karsea ajatuskin, että Finnair pyytää valtiolta 600 miljoonan euron pääomituspakettia ja samalla leikkaisi elpymässä olevan maamme sisäisiä kriittisiä lentoyhteyksiä erityisesti vientipaikkakunnilta”, hän sanoi Lapin Kansalle.

Finnair on ilmoittanut valmistelevansa osakeantia, koska koronaviruksesta aiheutuneet tappiot ovat vähentäneet yhtiön omia pääomia. Annin kokonaismäärä olisi arviolta enintään 500 miljoonaa euroa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut eduskunnalle annettavaa lisätalousarvioesitystä.

Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari ovat samoilla linjoilla. Kokkola-Pietarsaaren alue on niiden mukaan yksi Suomen merkittävimmistä vientiteollisuuden keskittymistä.

”Pietarsaaren seudulla vahvoja tuotantoteollisuusaloja ovat elintarvike-, metalli-, paperi-, laite-, kumi- ja muovi-, vene-, turkis-, hiomapaperiteollisuus. Kokkolan seudulla puolestaan tärkeitä teollisuuden toimialoja ovat kemian-, metalli-, elintarvike- ja metsätuoteteollisuus”, yhteisessä kannanotossa huomautetaan.

Keski-Suomen maakuntahallituskin näkee Finnairin päätöksen haitallisena maakunnan elinkeinoelämälle ja valtuutti vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkasen n laatimaan kannanoton asiasta.