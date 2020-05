Kaupunkikeskustojen elinvoima kyykähti ilman koronaakin – Vähiten tyhjiä liiketiloja oli Järvenpäässä ja Maarianhaminassa, eniten Riihimäellä ja Imatralla

Viime vuosina keskustojen elinvoimaa on heikentänyt lisääntynyt verkkokauppa ja muualla sijaitsevat kauppakeskukset.

Helsingin kaupunkikeskustaa keskiviikkona. Aleksanterinkadulla terassi oli suljettuna. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Koronakriisi hiljensi suomalaisten kaupunkien keskustoja ja horjutti niiden elinvoimaa, kertoo tuore kaupunkeja koskeva elinvoimalaskenta. Huhtikuussa tehdyssä mittauksessa ravintoloista oli suljettuna keskimäärin runsaat puolet ja kaupoista noin viidennes. Laskennassa oli mukana 16 kaupunkia.

Pahiten poikkeustila iski suurimpiin kaupunkeihin. Esimerkiksi Helsingin keskustassa neljä viidestä ravintolasta sulki ovensa. Helsingin lisäksi eniten ravintoloita sulkeutui Porissa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja Hyvinkäällä.

Myös kauppoja oli eniten kiinni Helsingin keskustassa, liki kolmannes kaupoista. Lähes yhtä paljon kauppoja oli kiinni Tampereella ja Joensuussa.

Pienemmissä kaupungeissa suurempi osuus keskustojen kaupoista ja ravintoloista jatkoi toimintaansa. Se saattaa johtua yrityskentän rakenteen sekä asiointitapojen eroista, arvioi elinvoimalaskennasta vastaava asiantuntija Martti Wilhelms. Tutkimuksen tilaajina olivat kaupungit ja Elävät Kaupunkikeskustat -yhdistys.

"Pienemmillä paikkakunnilla voi olla suhteessa enemmän kivijalkayrittäjiä, jotka ovat pyrkineet jatkamaan toimintaansa, vaikka kysyntä olisi vaisua. Sen sijaan monet isot vaatekaupat sulkivat ovensa aika nopeasti huhtikuun alussa.Suuremmissa kaupungeissa kuten Helsingissä keskustayrityksissä käydään usein työmatkoilla, joita etätyö taas on merkittävästi vähentänyt."

Wilhelms huomauttaa, että vaikka monet yritykset ovat jatkaneet toimintaansa, se ei tarkoita kannattavuutta. Useilla liikevaihdot ovat romahtaneet minimiin.

"Nähtäväksi jää, lopettaako osa tilapäisesti sulkeutuneista kaupoista ja ravintoloista toimintansa kokonaan. Pahimmillaan tulevan vuoden aikana nähdään kivijalkayritysten kuolemia, mikä jättää myös tyhjiä liiketiloja keskustoihin. Tämä haastaa kaupunkisuunnittelijat ja -päättäjät miettimään, miten elinvoimaa pystytään kohentamaan."

Myös kiinteistönomistajat kohtaavat vaikeuksia, jos vuokratuloja ei tule riittävästi mutta kulut pyörivät. Wilhelmsin arvion mukaan edessä voi olla myös pudotusta kiinteistöjen arvoihin.

Koronakriisin vaikutusten lisäksi mitattiin vuosittaiseen tapaan keskustojen yleisiä elinvoimalukuja. Laskennassa oli mukana 35 kaupunkia.

Ilman koronan vaikutustakin keskustojen elinvoimaluku tippui keskimäärin runsaat viisi prosenttia. Eniten pudotusta oli Heinolassa, Seinäjoella, Uudessakaupungissa ja Jyväskylässä.

"Seinäjoelle avattiin marraskuussa Ideapark parin kilometrin päähän keskustasta, mikä on vaikuttanut keskustan elinvoimaan."

Nousua elinvoimaluvussa puolestaan koettiin muun muassa Porissa, Järvenpäässä ja Vantaalla.

Mittauksessa keskusta on sitä elinvoimaisempi, mitä enemmän siellä on lauantaina auki olevia liikkeitä ja mitä vähemmän tyhjiä liiketiloja. Tuloksia suhteutetaan kaupungin asukaslukuun.

Tuoreimmassa mittauksessa tyhjiä liiketiloja oli keskimäärin 11 prosenttia, missä on edelleen hieman kasvua edellisvuoteen. Vähiten tyhjiä liiketiloja oli Järvenpäässä ja Maarianhaminassa, eniten Riihimäellä ja Imatralla.

Viime vuosina keskustojen elinvoimaa on heikentänyt kaupan rakennemuutos, kuten lisääntynyt verkkokauppa ja muualla sijaitsevat kauppakeskukset.

Helsingissä keskustan elinvoima on ollut vakaata jo vuosia. Edelleen se on 7,5 prosentillaan selkeästi keskiarvon alapuolella tyhjissä liiketiloissa, jotka olivat silti hieman lisääntymässä jo ennen koronaa. Helsingin keskustan elinvoimaluku puolestaan kyykähti 10 prosentilla vuoden takaisesta.

"Kauppakeskukset Redi ja Tripla ovat osaltaan vaikuttaneet heikkenemiseen. Helsingin keskusta voi olla suurin ja kaunein, mutta sekään ei ole immuuni kaupan rakennemuutokselle."

Keskustojen elinvoimalukuja tiputtaa lauantaina auki olevien kauppojen ja ravintoloiden väheneminen. Varsinkin monessa pienemmässä kaupungissa niiden määrä on tippunut alle puoleen kaikista liiketiloista, mitä pidetään kriittisenä rajana.

"Poikkeuksiin kuuluu Pietarsaari. Siellä näkyy ruotsinkielisen alueen palvelukulttuuri, kun parturi-kampaajatkin pitävät ovet auki lauantaisin. Pietarsaaressa on myös kaupunkimainen keskusta. Se on kokoaan isompi, kuten Maarianhamina. Valitettavasti Maarianhaminassa koronakuoppa kuitenkin iskee lujaa, sillä se on enemmän riippuvainen turisteista."