Presidentti Niinistö ilmaisi suhtautuvansa nihkeästi EU:n yhteiseen talousvastuuseen

Heikki Saukkomaa

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi jatkaa sillä linjalla, että aseistariisunta on ehdottomasti kansainvälisen politiikan ykkösaiheita.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan koronakriisi näyttää laukaisseen jännitteitä, jotka olivat jo olemassa ennen sitä. Niinistö kommentoi asiaa perjantaina Kultaranta-keskustelujen pohjustuksena toimivassa mediatapaamisessa.

"Olemme nähneet kahtiajakoa sekä Kiinan ja Yhdysvaltain välisen vuoropuhelun kiristymistä", hän sanoi.

Euroopan unionin kohdalla korona on tuottanut myös jännitteiden purkautumista taloudessa.

Ranska ja Saksa ovat hiljattain ehdottaneet 500 miljardin euron elpymisrahastoa EU-budjetin yhteyteen talouden uudelleenkäynnistämiseksi. Varat käytettäisiin pahiten koronaviruskriisistä kärsineiden alueiden ja alojen tukemiseen.

Jäsenmailla on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, annettaisiinko rahastosta tukea jäsenmaille lainoina vai avustuksina.

Niinistö ei ottanut asiaan suoraan kantaa, mutta nosti sen sijaan esille, että keskusteluun pitäisi ottaa paluu euroalueen alkuperäiseen sopimukseen no bailout -säännöksineen.

"Mitä tulee talousvastuisiin, niin niiden suhteen lähdettiin kymmenisen vuotta sitten aika lailla uusille teille. Minusta nyt pitäisi ottaa keskusteluun se, että palataan takaisin alkuperäiseen euroalueen sopimukseen no bail out -säännöksineen. Siinä samalla korostuisi kunkin jäsenmaan talousryhti", presidentti sanoi.

No bailout -säännössä on kyse siitä, että jokaisen eurovaltion on huolehdittava talousvastuistaan itse ilman toisten jäsenvaltioiden apua.

Niinistö oli samassa yhteydessä huolissaan Euroopan vaikutusvallan heikkenemisestä. Hänen mukaansa se jatkuu väistämättä, ellei Euroopan unioni selviydy sisäistä paineista, kuten talous- ja rajakysymyksistä.

"Olemme jääneet tärkeissä pöydissä vähän sivurooliin. Nyt kehkeytyy hyvin voimakkaita sisäisiä paineita. Jos niistä ei selviydytä, Euroopan vaikutusvallan heikkeneminen jatkuu, kun se pitäisi kääntää nousuun."

Niinistö otti myös kantaa suhteisiin Ruotsin ja Venäjän kanssa. Molemmissa maissa koronavirustartuntoja on ollut Suomea enemmän.

Viime päivinä on noussut esille muiden Pohjoismaiden haluttomuus avata rajoja nimenomaan ruotsalaisille matkailijoille, jos Pohjoismaat loisivat niin sanotun matkustuskuplan keskenään.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde ilmaisi torstaina uutistoimisto TT:n haastattelussa olevansa tyytymätön asetelmaan ja sanoi, ettei näe syytä ruotsalaisten matkaajien eristämiseen.

Niinistö arvioi, että koronatilanne ei vaikuta laajemmin pohjosmaiseen yhteistyöhön tai Suomen ja Ruotsin väleihin. Hän kuitenkin toivoi Ruotsilta myös ymmärrystä ruotsalaismatkailijoiden tilannetta koskien.

"Suomessa on kovin ponnekkaasti torjuttu koronaa. Silloin kaikki riskitekijät on syytä minimoida. Nyt meillä sattuu olemaan tilanne, että molemmissa naapurimaissa Ruotsissa ja Venäjällä tartuntatilastot näyttävät aivan eri riskiä kuin meidän omamme."

"Minä uskon, että tämä ajattelu ymmärretään lahden molemmin puolin."

Niinistö ei uskonut myöskään Venäjän suurten tartuntamäärien vaikuttavan maan ulkopolitiikkaan.

Niinistö arvioi myös keväällä virinnyttä keskustelua niin sanotusta "koronanyrkistä" eli presidentin ehdottamasta kriisiryhmästä, johon olisi koottu eri alan asiantuntijoita tehostamaan koronakriisin johtamista.

Ryhmällä ei olisi ollut päätösvaltaa. Valtioneuvoston näkemys kuitenkin oli, että erilliselle ryhmälle ei ole tarvetta.

"En lähde esittämään jälkiviisaita arvioita. Kriisiryhmä haluttiin ymmärtää joidenkin toimesta väärin. Kyse ei ollut valtakysymyksistä tai vallanjaosta. Esitin vain hallitukselle apua, johon päädyin omista kokemuksistani", Niinistö sanoi median kysyessä arviota koronakriisin johtamisesta.

Niinistön mukaan on ymmärrettävää, että Suomessa puretaan nyt hiljalleen koronarajoituksia.

"Nyt on varovaisesti ryhdytty avaamaan yhteiskuntaa, eikä hälyttäviä merkkejä ole toistaiseksi tullut. Lukemat osoittavat alenevaa tartuntakantaa."