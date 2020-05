Ruotsissa koronaan liitetyissä kuolemissa rikottiin 4 000:n raja – valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan tilanne vanhainkodeissa on parantunut selvästi

Tehohoidossa paine on edelleen kova.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan paine tehohoidossa Ruotsissa on edelleen kova, mutta hoitoon tulee koko ajan vähemmän uusia potilaita. LEHTIKUVA/AFP

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyjen kuolemantapausten määrä on noussut yli 4 000:n. Eilisen jälkeen maassa oli rekisteröity 31 uutta kuolemantapausta, joiden myötä koko epidemian aikana kirjattujen kuolemantapausten määrä nousi 4 029:ään.

Vahvistettuja koronatartuntoja on Ruotsissa nyt rekisteröity lähes 33 900.

Suhteessa väkilukuun Ruotsissa on 399 koronaepidemiaan liitettyä kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaavan suhdeluku on 56.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan koronatilanne kehittyy Ruotsissa nyt myönteiseen suuntaan. Vaikka tehohoidossa paine on edelleen kova, hoitoon tulee koko ajan vähemmän uusia potilaita, hän kertoi.

Lisäksi vanhusten hoitokotien koronatartuntatapaukset ovat vähentyneet noin 60–70:een viikossa, kun niitä pahimmillaan kirjattiin yli viikoittain yli 400.

"Tämän myötä kuolemantapaukset vanhainkodeissa ovat vähentyneet pahimmillaan yli sadasta nykyiseen noin 30:een viikossa", Tegnell kertoi tiedotustilaisuudessa.

Hollannissa minkkitarhan työntekijän uskotaan saaneen koronatartunnan minkiltä. Hollannin maatalousministeri Carola Schouten kertoi asiasta tänään kirjeessä maan parlamentille.

Schoutenin mukaan tapaus on jo toinen laatuaan ja on samanlainen kuin viime viikolla havaittu tartunta. Hänen mukaansa virus on tarttunut minkistä ihmiseen.

Koronavirusta kerrotaan havaitun minkkitarhan minkkien keskuudessa huhtikuussa.

Tartunta on tapahtunut ennen kuin minkkien tiedettiin kantavan virusta. Työntekijöillä ei ollut tämän vuoksi ollut tuolloin suojavarustusta.

Venäjällä on kirjattu vuorokauden kuluessa lähes 9 000 uutta koronavirustartuntaa. Vahvistettujen tartuntojen yhteismäärä nousi maassa jo yli 350 000:n.

Suhteessa tartuntojen suureen määrään on koronavirukseen liitettyjen kuolemantapausten määrä Venäjällä edelleen alhainen. Tuoreimman virallisen tiedon mukaan kuolemia on 3 633, mutta todellisen luvun epäillään olevan huomattavasti korkeampi.

Suhteessa väkilukuun Venäjällä on kirjattu 2 422 koronatartuntaa ja 25 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.