Viranomainen määräsi vapaana liikkuvat kissat tapettavaksi Isossakyrössä ja sai aikaan kohun – näin päätöksen tehnyt eläinlääkäri kommentoi asiaa ja neuvoo, mitä jokainen kissanomistaja voi tehdä ehkäistäkseen villikissaongelmaa

Hesy Ry:n Facebook / Kuva: Jaana Kankaanpää

Sosiaalisessa mediassa levinnyt viranomaispäätös sai monet kauhistumaan, sillä määräyksen tulkittiin koskevan myös kotikissoja.

Viranomainen on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Isossakyrössä, Pohjanmaalla vapaana liikkuvat kissat on määrätty tapettaviksi. Määräys on aiheuttanut kohun, sillä sen on tulkittu koskevan myös kotikissoja, vaikka määräyksen varsinaisena tarkoituksena on villiintyneiden kissojen aiheuttamien ongelmien vähentäminen.

Villiintyneet kissat ovat olleet ongelma Isossakyrössä jo useiden vuosien ajan.

Tarkalleen ottaen asiassa on kyse siitä, että Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon johtava hygieenikko Seppo Kangas antoi toukokuun alussa määräyksen, jonka mukaan Isonkyrön Ahontien ja Pohjankyröntien alueella vapaana liikkuvat kissat pitää lopettaa.

Sosiaalisessa mediassa levinnyt viranomaispäätös sai monet kauhistumaan, sillä määräyksen tulkittiin koskevan myös kotikissoja. Esimerkiksi Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY on ottanut määräykseen kantaa kovasanaisesti. HESY pitää määräystä lainvastaisena. Yhdistys muistuttaa, että kotikissalla on metsästyslain mukaan lain suoja koko maassa.

"Lemmikkikissa on omistajansa omaisuutta, eikä sitä saa tappaa tai vahingoittaa", HESY:n Facebook-päivityksessä todetaan.

Ongelma on HESY:n mielestä nimenomaan se, että määräyksessä puhutaan kissoissa ja niiden haltijoista eli kotikissoista ja uhataan lemmikkikissojen lopettamisella.

"Ainoa lainmukainen tapa toimia on toimittaa loukutettu kissa löytöeläintalolle", HESY jyrähtää.

Maaseudun Tulevaisuuden tavoittama Seppo Kangas täsmentää, ettei lopettamispäätös koske kotikissoja, vaikka jotkut asian ovat näin ymmärtäneetkin.

Kangas kertoo, että kiinniotetut kissat viedään löytöeläintarhaan, eikä niitä suinkaan heti lopeteta.

"Yritetään saada kaikki loukkuun, ja tsekataan, onko niissä jotain tunnistetta siitä, kenelle ne kuuluisi", hän sanoo.

Johtavan hygieenikon mukaan aiemmin on käynyt monesti niin, että omistaja on hakenut löytöeläintarhaan viedyt kissat itselleen, ja kissat ovat sen jälkeen taas liikkuneet vapaana.

"Ei sinne löytötarhaan vieminenkään aina ole pelastanut sitä tilannetta", hän korostaa.

Kuten todettua, jotkut ovat ymmärtäneet Kankaan määräyksen koskevan myös kotikissoja. Johtavan hygieenikon mukaan päätöksellä ei missään tapauksessa ole ollut tarkoitus antaa sellaista kuvaa, että kotikissoja aiottaisiin lopettaa.

"Siinä on herätetty huomiota, että nyt ollaan tosissaan tämän kanssa", hän sanoo.

Kangas painottaa, että vapaana liikkuvan kissan kiinnioton jälkeen selvitetään, kenelle eläin kuuluu.

"Siinä nyt vähän provosoitiin", hän kommentoi määräyksen sanamuotoja.

Jos Kangas tekisi vastaavan päätöksen nyt uudelleen, ei hän omien sanojensa mukaan tällä kertaa käyttäisi samoja sanamuotoja.

"En olisi halunnut, että tämä olisi minnekään lähtenyt laajenemaan. Se oli tarkoitettu vain niille, jotka sillä alueella asuu", Kangas sanoo.

Jotta villiintyneiden kissojen aiheuttamista ongelmista päästään eroon, Kangas neuvoo kissanomistajia pitämään huolta siitä, missä oma kissa liikkuu.

"Se on kotikissa, jos se on oman tontin alueella. Jos se lähtee ulkopuolelle, se ei periaatteessa enää ole kotikissa", hän huomauttaa.

Kangas vinkkaa, että kissaa voi ulkoiluttaa hihnassa tai pihaan voi myös tehdä eläimelle aitauksen.